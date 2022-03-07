Пашинин – об адаптации Мампасси в «Локомотиве»: «Он справляется»

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин поделился мнением об игре зимнего новичка команды Марка Мампасси.

«Дадим какое-то время на адаптацию, одно дело – играть в товарищеских матчах, другое – кубковые игры и матчи чемпионата.

На мой взгляд, он с этим справляется, достаточно молодой игрок. Марк отлично работает на тренировках, думаю, всe будет в порядке», – сказал Пашинин.