Пашинин – об адаптации Мампасси в «Локомотиве»: «Он справляется»

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин поделился мнением об игре зимнего новичка команды Марка Мампасси.
«Дадим какое-то время на адаптацию, одно дело – играть в товарищеских матчах, другое – кубковые игры и матчи чемпионата.
На мой взгляд, он с этим справляется, достаточно молодой игрок. Марк отлично работает на тренировках, думаю, всe будет в порядке», – сказал Пашинин.
- «Локо» заплатил за игрока 3 миллиона евро.
- Контракт Мампасси с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.
- В его активе 2 полных матча после возобновления сезона.
Источник: «Чемпионат»