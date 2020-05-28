Пашинин не проводит тренировки «Локомотива» из-за гастрита

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин пока не может руководить тренировочным процессом команды.

По информации «РБ», в настоящее время 45-летний специалист находится на больничном из-за гастрита.

Ранее Пашинин проводил занятия на протяжении нескольких дней, поскольку Юрий Семин уже покинул пост главного тренера, а Марко Николич пока не приступил к исполнению обязанностей.