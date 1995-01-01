Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Пашинин не проводит тренировки «Локомотива» из-за гастрита

    Тренер «Локомотива» Олег Пашинин пока не может руководить тренировочным процессом команды.

    По информации «РБ», в настоящее время 45-летний специалист находится на больничном из-за гастрита.

    Ранее Пашинин проводил занятия на протяжении нескольких дней, поскольку Юрий Семин уже покинул пост главного тренера, а Марко Николич пока не приступил к исполнению обязанностей.

    • Сезон РПЛ возобновится 21 июня.
    • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в таблице чемпионата.
    • Пашинин с июня 2015 года входит в тренерский штаб столичной команды.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4034

      Alekxei Z. 1 час назад

      Походу РЖД существенно понизит финансирование ФК, от этого и все перемены.
      Господа, говорящие о величии клуба , задумайтесь ваш Локомотив самоокупаем или только тратит деньги госкорпорации ? Ну когда -то халява должна кончится.
      Клуб только покупает , платит хорошие зп , но ни одного ещё не продал.
      Интересное существование!!! Дармовщина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3038

      морозз 3 часа назад

      Походу ЛЧ не нужна Паровозам, у них теперь очередной распил бабла и стремление в нижнюю часть таблицы! Всех уволить, всех разогнать, оставить середняк и жить в паровозном дыму, на развалинах некогда великого клуба! Вот это и называется...по нашему, по бразильски!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1130

      acor94 > морозз 48 минут назад

      Отлично, на одну московскую команду меньше! Футбол в регионы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3043

      Hektor 84 3 часа назад

      Ну и продлили бы контракт с Семиным. Кто команду на остаток сезона будет готовить?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76745
    #5
    insider_retro
    66034
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru