Пашинин не проводит тренировки «Локомотива» из-за гастрита

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин пока не может руководить тренировочным процессом команды.
По информации «РБ», в настоящее время 45-летний специалист находится на больничном из-за гастрита.
Ранее Пашинин проводил занятия на протяжении нескольких дней, поскольку Юрий Семин уже покинул пост главного тренера, а Марко Николич пока не приступил к исполнению обязанностей.
- Сезон РПЛ возобновится 21 июня.
- «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в таблице чемпионата.
- Пашинин с июня 2015 года входит в тренерский штаб столичной команды.
Источник: «Рейтинг Букмекеров»