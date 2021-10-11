Sport24: Лоськов и Пашинин останутся в тренерском штабе «Локомотива» после прихода Гисдоля

Зачем этот Г(п)издоль???
Пускай Лоськов и Пашинин тренируют, как в свое время Семин и Билялетдинов...
Маркус Гисдоль в ближайшее время станет главным тренером «Локомотива».
По информации Sport24, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в тренерском штабе клуба после назначения 52-летнего немца.
- Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
- Трофеев в карьере Гисдоля нет.
- «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
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