Sport24: Лоськов и Пашинин останутся в тренерском штабе «Локомотива» после прихода Гисдоля

Маркус Гисдоль в ближайшее время станет главным тренером «Локомотива».

По информации Sport24, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в тренерском штабе клуба после назначения 52-летнего немца.

Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.

Трофеев в карьере Гисдоля нет.

«Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

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