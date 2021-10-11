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    Sport24: Лоськов и Пашинин останутся в тренерском штабе «Локомотива» после прихода Гисдоля

    Маркус Гисдоль в ближайшее время станет главным тренером «Локомотива».

    По информации Sport24, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в тренерском штабе клуба после назначения 52-летнего немца.

    • Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
    • Трофеев в карьере Гисдоля нет.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: Sport24

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    11.10.2021 18:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3411

      PAREVG. 20 часов назад

      Зачем этот Г(п)издоль???
      Пускай Лоськов и Пашинин тренируют, как в свое время Семин и Билялетдинов...

      0
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      Рейтинг: +5012

      Ганнибал Лектор 11 октября, 19:12

      Ну правильно - кто-то же должен тренировать

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