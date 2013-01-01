«Телеспорт»: Гиздоль будет заверять все решения по составу «Локомотива» у Рангника

Вчера читал защитников близнеца Томаса Андерса . которые поставили знак равенства против гиздоля значит против клуба и вообще не истинный болельщик. Смотрю они были правы. В клубе теперь порядок и дисциплина. И все налаживается
Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гиздоль будет принимать решения в столичном клубе после согласования с руководителем отдела спорта и развития клуба Ральфом Рангником, сообщает «Телеспорт».
По информации источника, Гиздоль будет руководить тренировками и игрой команды во время матчей, но все решения по составу и процессу подготовки будут заверяться у Рангника.
Глава отдала развития разочаровал руководство «Локомотива» выбором нового тренера. Сообщается, что в московском клубе ждали молодого и прогрессивного тренера.
По разным причинам «Локо» отказались возглавить Маттиас Яйссле («Зальцбург»), Роберт Клаус («Нюрнберг») и бывший тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр.
- Последним местом работы Гиздоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
- Трофеев в карьере Гиздоля нет.
- «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
«Телеспорт»: Гиздоль будет получать в «Локомотиве» 1 миллион в год. В 3 раза меньше, чем в «Кельне»