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    «Телеспорт»: Гиздоль будет заверять все решения по составу «Локомотива» у Рангника

    Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гиздоль будет принимать решения в столичном клубе после согласования с руководителем отдела спорта и развития клуба Ральфом Рангником, сообщает «Телеспорт».

    По информации источника, Гиздоль будет руководить тренировками и игрой команды во время матчей, но все решения по составу и процессу подготовки будут заверяться у Рангника.

    Глава отдала развития разочаровал руководство «Локомотива» выбором нового тренера. Сообщается, что в московском клубе ждали молодого и прогрессивного тренера.

    По разным причинам «Локо» отказались возглавить Маттиас Яйссле («Зальцбург»), Роберт Клаус («Нюрнберг») и бывший тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр.

    • Последним местом работы Гиздоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
    • Трофеев в карьере Гиздоля нет.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

    «Телеспорт»: Гиздоль будет получать в «Локомотиве» 1 миллион в год. В 3 раза меньше, чем в «Кельне»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Телеспорт»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2196

      Красногорск_Фан 21 минуту назад

      Вчера читал защитников близнеца Томаса Андерса . которые поставили знак равенства против гиздоля значит против клуба и вообще не истинный болельщик. Смотрю они были правы. В клубе теперь порядок и дисциплина. И все налаживается

      0
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      Рейтинг: +196

      Vitaga 43 минуты назад

      в Локо теперь тренер-неудачник. который проигрывал гораздо чаще чем побеждал. тренер команд аутсайдеров. очень странное решение руководства клуба который претендует очень часто на титулы в России. что это? сознательный путь к ликвидации клуба? и стадион в Черкизово им тоже не нужен.

      0
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      Рейтинг: +330

      КаДеС 59 минут назад

      Прав был Булыкин про "тряпку"

      2
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