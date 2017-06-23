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    Пашинин: «Впечатления от матча с «Рударом» неоднозначные»

    Тренер «Локомотива» Олег Пашинин рассказал о впечатлениях от товарищеского матча с «Рударом». По его словам, команде еще предстоит много работы.

    «Конечно, играли абсолютно разными составами. Если в первом тайме практически все игроки были из основной обоймы, то во втором участвовали только трое, которые тренируются с главной командой.

    Впечатления неоднозначные. Во-первых, это была хорошая тренировочная работа – сейчас это выходит на первый план. Ясно, что еще предстоит много работы», – заявил тренер.

    Напомним, что товарищеский матч «Локомотива» против «Рудара» закончился со счетом 1:1.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.06.2017 11:05
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