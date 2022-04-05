Семин: «Не понимаю, почему Лоськов и Пашинин уходят. Они многое сделали для «Локо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из тренерского штаба клуба.

«Если уход Корнетки был ожидаем, то уход Лоськова и Пашинина – нет. Они очень много сделали для клуба. Это перспективные тренеры. Почему они уходят? Наверное, руководители должны ответить всем болельщикам и журналистам.

Мне это сложно комментировать, потому что я этого не понимаю. Как сказывается на игроках частая смена тренеров? Если группа немецких тренеров рассказывала нам басни, а журналисты правильно все описывали, то они не выполнили свою работу. Естественно, что они уходят. Это тренерская профессия.

Но, наверное, единственное – надо все объяснять людям», – сказал Семин.

Вчера «Локомотив» объявил о назначении Заура Хапова на пост главного тренера клуба.

Он сменил Маркуса Гисдоля.

Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер, у которого нет нужной лицензии.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку