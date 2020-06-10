Тренер Батуренко ушел из «Локомотива». В тренерский штаб Николича вошли Пашинин, Лоськов и Хапов

Первый помощник Юрия Семина в «Локомотиве» Юрий Батуренко покинул московский клуб.

В тренерский штаб Марко Николича вошли Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Заур Хапов, Саркис Оганесян, Горан Басарич, Радойе Смилянич и Сергей Алексеев.

Николич возглавил «Локомотив» с 1 июня. До этого серб был известен по работе в «Партизане».