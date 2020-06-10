Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер Батуренко ушел из «Локомотива». В тренерский штаб Николича вошли Пашинин, Лоськов и Хапов

Тренер Батуренко ушел из «Локомотива». В тренерский штаб Николича вошли Пашинин, Лоськов и Хапов

10 июня 2020, 18:53
4

Первый помощник Юрия Семина в «Локомотиве» Юрий Батуренко покинул московский клуб.

В тренерский штаб Марко Николича вошли Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Заур Хапов, Саркис Оганесян, Горан Басарич, Радойе Смилянич и Сергей Алексеев.

Николич возглавил «Локомотив» с 1 июня. До этого серб был известен по работе в «Партизане».

  • РПЛ возобновится 19 июня. «Локомотив» проведет первую после паузы игру 21 июня против «Оренбурга».
  • Москвичи идут в турнирной таблице вторыми, отставая на девять очков от «Зенита».

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий Батуренко Юрий Оганесян Саркис Хапов Заур Семин Юрий Николич Марко Пашинин Олег
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dragon922
1591805888
из них можно целую команду собрать ) , интересно как смотрелось бы
Ответить
CSKA471
1591813622
Сразу видно, кто собирал тренерский штаб, непосредственно главный или администрация, по моему все очевидно, как не прискорбно после трех отличных сезонов, по всему видно команду разбирают по запчастям и распилам, жаль
Ответить
фанат джигурды
1591816879
Что-то мало баклан, ой, балканцев!!!! Сразу видно зачем нужен Николич.
Ответить
paracetamol
1591856324
Щас всех сёминских разгонят и останутся у разбитого корыта!
Ответить
Главные новости
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
1
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
6
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
12
Все новости
Все новости
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
1
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
Определен лучший форвард России
08:49
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
12
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
2
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
3
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
22
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
12
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+