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    Тренер Батуренко ушел из «Локомотива». В тренерский штаб Николича вошли Пашинин, Лоськов и Хапов

    Первый помощник Юрия Семина в «Локомотиве» Юрий Батуренко покинул московский клуб.

    В тренерский штаб Марко Николича вошли Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Заур Хапов, Саркис Оганесян, Горан Басарич, Радойе Смилянич и Сергей Алексеев.

    Николич возглавил «Локомотив» с 1 июня. До этого серб был известен по работе в «Партизане».

    • РПЛ возобновится 19 июня. «Локомотив» проведет первую после паузы игру 21 июня против «Оренбурга».
    • Москвичи идут в турнирной таблице вторыми, отставая на девять очков от «Зенита».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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