Тренер Батуренко ушел из «Локомотива». В тренерский штаб Николича вошли Пашинин, Лоськов и Хапов

Первый помощник Юрия Семина в «Локомотиве» Юрий Батуренко покинул московский клуб.
В тренерский штаб Марко Николича вошли Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Заур Хапов, Саркис Оганесян, Горан Басарич, Радойе Смилянич и Сергей Алексеев.
Николич возглавил «Локомотив» с 1 июня. До этого серб был известен по работе в «Партизане».
- РПЛ возобновится 19 июня. «Локомотив» проведет первую после паузы игру 21 июня против «Оренбурга».
- Москвичи идут в турнирной таблице вторыми, отставая на девять очков от «Зенита».
Источник: Официальный сайт «Локомотива»