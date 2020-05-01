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    Sport24: Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб Николича, если серб возглавит «Локомотив»

    Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов останутся в тренерском штабе «Локомотива», независимо от того, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне.

    По информации Sport24, оба специалиста продолжат занимать свои должности даже если Марко Николич сменит летом Юрия Семина.

    • Лоськов входит в тренерский штаб «Локо» с августа 2016 года, а Пашинин – с июня 2015 года.
    • Контракт Семина с клубом истекает 31 мая.
    • Николич может заключить с москвичами соглашение на два сезона с опцией продления.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2718

      Hektor 84 1 час назад

      Не пойму что такого в Николиче нашли? Ситуация напоминает ту что происходила в Спартаке. Результат все видели. Николич походу в переводе с сербского на русский означает Кононов.)))

      3
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      Рейтинг: +627

      фанат джигурды 1 час назад

      Нахрена тогда этот Николич???

      Пусть Пашинин и становится главным тренером.

      2
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      Рейтинг: +839

      Cleaner 1 час назад

      Если да кабы. Одни сплетни.(

      0
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      Рейтинг: +1336

      Genz 2 часа назад

      С Николичем локомотив будет в следующем сезоне на месте арсенала. Полетит из клуба Кикнадзе в следующем сезоне. Кикнадзе пёс паршивый. Смородская фиалка по сравнению с Кикнадзе

      3
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      Рейтинг: +55346

      Chernyi Lis 2 часа назад

      ясно..идут тряги по смене..мож смородская в теме..))

      1
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      Рейтинг: +16466

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Хочется надеяться, что штаб останется прежним, а кикнадзи с герпесами успокоятся.

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