Sport24: Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб Николича, если серб возглавит «Локомотив»

Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов останутся в тренерском штабе «Локомотива», независимо от того, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне.
По информации Sport24, оба специалиста продолжат занимать свои должности даже если Марко Николич сменит летом Юрия Семина.
- Лоськов входит в тренерский штаб «Локо» с августа 2016 года, а Пашинин – с июня 2015 года.
- Контракт Семина с клубом истекает 31 мая.
- Николич может заключить с москвичами соглашение на два сезона с опцией продления.
Источник: Sport24