Sport24: Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб Николича, если серб возглавит «Локомотив»

Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов останутся в тренерском штабе «Локомотива», независимо от того, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне.

По информации Sport24, оба специалиста продолжат занимать свои должности даже если Марко Николич сменит летом Юрия Семина.