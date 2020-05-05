Уткин: «Пашинин сообщил «Локомотиву», что не планирует работать главным тренером»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о роли тренера Олега Пашинина в «Локомотиве».

«Не секрет, что Пашинин действительно выполняет большой объем работы и по множественным оценкам готов к самостоятельному труду. Тут я могу только согласиться. Пашинина и вправду все хвалят. Но дело в том, что выход Олега Алексеевича на авансцену практически невозможен.

Семин – человек огромного опыта. Советской закалки. И никто не станет спорить с тем, что он большой мастер интриги. И поэтому у Палыча не может быть первого помощника, который способен его заменить. И никогда не было. Подсидят же.

Как вы помните, последний приход Семина на пост главного тренера в «Локомотив» состоялся потому, что Пашинин, которого практически утвердили на пост главного после Черевченко, вдруг оказался в больнице.

Официальная версия была в том, что у Олега Алексеевича возникли серьезные проблемы со здоровьем. Спина. Тем не менее почти сразу появилось уточнение: у тренера инфаркт. И днем позже это опроверг сам Пашинин: нет!

Правда в том, что работа главного – это не только знания, опыт, методика, авторитет. Все это нужно демонстрировать в условиях огромного стресса. А тут – не инфаркт.

Надо относиться с уважением к человеку и его желанию не все рассказывать о своем здоровье. Но вкупе с тем, что в чемпионате России при большом дефиците главных тренеров Пашинин с его авторитетом, едва не состоявшимся назначением в топ-клуб, три года не получает предложения кого-нибудь возглавить, можно объяснить только одним. Он такие предложения, стало быть, отклоняет.

Информация о том, что как минимум однажды ему такое предложение поступало и оно было увлекательным – я точно знаю. Или же, если вдруг вы думаете, что Пашинин не получает предложений, потому что с ним уже однажды случился после непродолжительной работы не утвержденным, но главным, скажем так, не инфаркт. Или же это необъяснимо.

Так или иначе, я решил проверить, так ли это. Как все знают, в «Локомотиве» тайн нет. Тайное крайне быстро становится явным. Насколько мне известно, Пашинин сообщил администрации «Локо», что он не планирует работать главным. По той самой причине.

Этому совсем не обязательно верить. Это штрих; все ясно и так. Мы же знаем историю», – написал блогер.