Пашинин будет и.о. главного тренера «Локомотива» в матче с «Химками»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов заболел.
В матче 20-го тура РПЛ против «Химок» его заменит Олег Пашинин.
«Дмитрий Лоськов не сможет исполнять обязанности главного тренера на завтрашней игре с «Химками» по причине болезни.
Вместо него исполнять обязанности главного тренера на матче будет Олег Пашинин. Команду к матчу готовит Марвин Комппер», – говорится в комментарии пресс-службы клуба.
- «Локо» примет «Химки» в воскресенье в 14:00 мск.
- На этой неделе пост тренера московской команды покинул Маркус Гисдоль.
Источник: «Чемпионат»