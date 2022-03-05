Пашинин будет и.о. главного тренера «Локомотива» в матче с «Химками»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов заболел.

В матче 20-го тура РПЛ против «Химок» его заменит Олег Пашинин.

«Дмитрий Лоськов не сможет исполнять обязанности главного тренера на завтрашней игре с «Химками» по причине болезни.

Вместо него исполнять обязанности главного тренера на матче будет Олег Пашинин. Команду к матчу готовит Марвин Комппер», – говорится в комментарии пресс-службы клуба.