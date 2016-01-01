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Пашинин будет и.о. главного тренера «Локомотива» в матче с «Химками»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов заболел.

В матче 20-го тура РПЛ против «Химок» его заменит Олег Пашинин.

«Дмитрий Лоськов не сможет исполнять обязанности главного тренера на завтрашней игре с «Химками» по причине болезни.

Вместо него исполнять обязанности главного тренера на матче будет Олег Пашинин. Команду к матчу готовит Марвин Комппер», – говорится в комментарии пресс-службы клуба.

  • «Локо» примет «Химки» в воскресенье в 14:00 мск.
  • На этой неделе пост тренера московской команды покинул Маркус Гисдоль.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +954

    Нас Много 9 минут назад

    Придурки! Гоните немцев. Зовите Сёмина. Такое ощущение, что Siemens все мозги РЖД отключил.

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