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Олег Пашинин
Новости
Олег Пашинин - новости
Россия
12 сентября 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб Галактионова в «Локомотиве»
2022.11.17 10:55
Семин предположил, смогут ли Федоров, Пашинин и Лоськов исправить ситуацию в «Локомотиве»
2022.10.21 13:29
Семин оценил возвращение Пашинина и Лоськова в тренерский штаб «Локомотива»
2022.10.16 15:03
1
«Локомотив» вернул Пашинина и Лоськова в тренерский штаб
2022.10.16 13:54
2
Лоськов и Пашинин вернутся в тренерский штаб «Локомотива»
2022.10.16 10:32
2
Лоськов и Пашинин останутся в «Локомотиве» («СЭ»)
2022.06.24 21:31
5
«Локомотив» предложил Лоськову и Пашинину руководить системой подготовки игроков
2022.04.11 23:50
2
Билялетдинов: «Локомотив» в нокдауне. Надо было доигрывать сезон с Пашининым и Лоськовым»
2022.04.11 19:01
5
Семин: «Не понимаю, почему Лоськов и Пашинин уходят. Они многое сделали для «Локо»
2022.04.05 12:53
«Локо» объявил об отставке Лоськова и Пашинина. Они продолжат работу в структуре клуба
2022.04.05 12:44
3
Лоськов и Пашинин отстранены от работы с основной «Локомотива» («Чемпионат»)
2022.04.05 11:52
6
Пашинин – об адаптации Мампасси в «Локомотиве»: «Он справляется»
2022.03.07 09:45
Пашинин будет и.о. главного тренера «Локомотива» в матче с «Химками»
2022.03.05 14:41
3
Экс-президент «Локомотива» Наумов – о Гисдоле: «Скатертью дорожка. Можно заменить Черевченко, Маминовым, Пашининым»
2022.03.01 13:57
2
Sport24: Лоськов и Пашинин останутся в тренерском штабе «Локомотива» после прихода Гисдоля
2021.10.11 18:34
2
Тренер Батуренко ушел из «Локомотива». В тренерский штаб Николича вошли Пашинин, Лоськов и Хапов
2020.06.10 18:53
4
Семин: «В интересах футбола, чтобы после меня «Локомотив» возглавил Пашинин или Евсеев»
2020.06.01 08:51
7
Пашинин не проводит тренировки «Локомотива» из-за гастрита
2020.05.28 11:20
6
«Локо» провел первую тренировку. Командой руководил Пашинин
2020.05.24 22:20
«Чемпионат»: Пашинин зимой отказался возглавить «Локомотив»
2020.05.14 21:34
2
Агент Селюк – об уходе Семина: «Это позор российского футбола. Коррупция победила честь и достоинство»
2020.05.14 18:54
11
Уткин: «Пашинин сообщил «Локомотиву», что не планирует работать главным тренером»
2020.05.05 07:56
2
Sport24: Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб Николича, если серб возглавит «Локомотив»
2020.05.01 17:24
4
Лукомский: «Пашинин в «Локомотиве» в гораздо большей степени отвечает за тактику, чем Семин»
2019.11.15 16:27
1
Пашинин: «Впечатления от матча с «Рударом» неоднозначные»
2017.06.23 11:05
Маргасов: «Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа»
2017.02.04 23:08
1
Фото
Пашинин и Лоськов прошли стажировку в «Атлетико»
2016.12.27 18:11
5
Пашинин: «Миранчук – один из тех игроков, для кого размер контракта не особо важен»
2016.10.22 12:21
4
Пашинин: «12-е место «Локо» – это комплекс ошибок, стечение обстоятельств»
2016.10.22 08:30
2
Фото
Пашинин следит за матчем «Локомотива» и «Спартака» из пресс-ложи
2016.09.11 17:02
1
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