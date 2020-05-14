Агент Селюк – об уходе Семина: «Это позор российского футбола. Коррупция победила честь и достоинство»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива. Сегодня совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с Семиным и назначить на его место серба Марко Николича.

«Сегодняшний день – позор всего российского футбола. Сегодня коррупция и воровство победили достоинство и честь. Если мы сами так относимся к легендам, то чего ждать от молодых мальчиков и девочек, как их воспитывать? Как объяснить им, что результаты не важны, а важна лояльность руководству? Чтобы работать в «Локомотиве», нужно быть ручным. Произошедшее меня ошарашило.

Я не увидел выступления футболистов. У них нет своей позиции. Если бы Фергюсона убирали из «МЮ», то вся бы команда встала на его защиту. А у игроков «Локомотива» нет мужского начала, они зарыли голову в песок и не вступились за Семина. Большинство из них находится в клубе из-за Палыча! И спросить про это надо у Лоськова, Хапова и Пашинина. Они должны были высказать свое мнение, их к себе в штаб взял Семин. Но они сидят и думают: «Зато нас не выгонят». А в итоге будут носить манишки Николичу. Им не будет стыдно, когда Николич будет кричать: «Лоськов, пойди, принеси фишки», – прокомментировал Селюк.