Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Агент Селюк – об уходе Семина: «Это позор российского футбола. Коррупция победила честь и достоинство»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива. Сегодня совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с Семиным и назначить на его место серба Марко Николича.

    «Сегодняшний день – позор всего российского футбола. Сегодня коррупция и воровство победили достоинство и честь. Если мы сами так относимся к легендам, то чего ждать от молодых мальчиков и девочек, как их воспитывать? Как объяснить им, что результаты не важны, а важна лояльность руководству? Чтобы работать в «Локомотиве», нужно быть ручным. Произошедшее меня ошарашило.

    Я не увидел выступления футболистов. У них нет своей позиции. Если бы Фергюсона убирали из «МЮ», то вся бы команда встала на его защиту. А у игроков «Локомотива» нет мужского начала, они зарыли голову в песок и не вступились за Семина. Большинство из них находится в клубе из-за Палыча! И спросить про это надо у Лоськова, Хапова и Пашинина. Они должны были высказать свое мнение, их к себе в штаб взял Семин. Но они сидят и думают: «Зато нас не выгонят». А в итоге будут носить манишки Николичу. Им не будет стыдно, когда Николич будет кричать: «Лоськов, пойди, принеси фишки», – прокомментировал Селюк.

    • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
    • В РПЛ клуб идет на втором месте.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:54
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2149

      absent32 21 минуту назад

      бывают моменты, когда ты (Селюк) мне до безумия нравишься))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      Armani nn 32 минуты назад

      Браво.Все встали в позу «моя хата с краю». Подло, мерзко.Браво Селюк.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16629

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      В РЖД буква Д расшифровывается как Долбоёбы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      Armani nn > DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Ручные Жалкие Дол бое бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9263

      parevg 39 минут назад

      Первый раз согласен с работорговцем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +808

      Юрий Крутько 58 минут назад

      Полностью согласен с Селюком,ну и очень обидно за Юрия Павловича...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14566

      bset 1 час назад

      Впервые за долгое время с Селюком болельщики согласятся. Этот день надо отпраздновать. Срочно отправляй своих **** за пиво - не зря же ты их этому учил.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76628
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru