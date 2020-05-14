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  • Агент Селюк – об уходе Семина: «Это позор российского футбола. Коррупция победила честь и достоинство»

Агент Селюк – об уходе Семина: «Это позор российского футбола. Коррупция победила честь и достоинство»

14 мая 2020, 18:54
11

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива. Сегодня совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с Семиным и назначить на его место серба Марко Николича.

«Сегодняшний день – позор всего российского футбола. Сегодня коррупция и воровство победили достоинство и честь. Если мы сами так относимся к легендам, то чего ждать от молодых мальчиков и девочек, как их воспитывать? Как объяснить им, что результаты не важны, а важна лояльность руководству? Чтобы работать в «Локомотиве», нужно быть ручным. Произошедшее меня ошарашило.

Я не увидел выступления футболистов. У них нет своей позиции. Если бы Фергюсона убирали из «МЮ», то вся бы команда встала на его защиту. А у игроков «Локомотива» нет мужского начала, они зарыли голову в песок и не вступились за Семина. Большинство из них находится в клубе из-за Палыча! И спросить про это надо у Лоськова, Хапова и Пашинина. Они должны были высказать свое мнение, их к себе в штаб взял Семин. Но они сидят и думают: «Зато нас не выгонят». А в итоге будут носить манишки Николичу. Им не будет стыдно, когда Николич будет кричать: «Лоськов, пойди, принеси фишки», – прокомментировал Селюк.

  • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
  • В РПЛ клуб идет на втором месте.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Лоськов Дмитрий Хапов Заур Фергюсон Алекс Семин Юрий Пашинин Олег Селюк Дмитрий
Комментарии (11)
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bset
1589472285
Впервые за долгое время с Селюком болельщики согласятся. Этот день надо отпраздновать. Срочно отправляй своих **** за пиво - не зря же ты их этому учил.
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Юрий Крутько
1589472775
Полностью согласен с Селюком,ну и очень обидно за Юрия Павловича...
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DOCTOR PENALTY
1589474163
В РЖД буква Д расшифровывается как Долбоёбы.
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Armani nn
1589474361
Браво.Все встали в позу «моя хата с краю». Подло, мерзко.Браво Селюк.
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absent32
1589475005
бывают моменты, когда ты (Селюк) мне до безумия нравишься))))))))))))))))))))
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Сильвербой
1589477702
Вся страна по яйца в коррупции, дальше уже некуда!!! О какой чести и достоинстве речь? Все засунуто глубоко в жопу, до людей нет никому дела!!!
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Ганнибал Лектор
1589483212
Этих позорных дней уже настолько много, что удивляться и кричать надо тогда, когда наступит день гордости. Это случается очень редко. Ужас.
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Oldtrafford83
1589525632
Браво!!!
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zigbert
1589573748
Все правильно. Кроме болельщиков за Семина никто не вступился.
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Hektor 84
1589630458
Первый раз что то умное сказал.
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