⚡ «Локомотив» объявил об уходе Семина и назначении Николича

«Локомотив» решил не продлевать контракт с Юрием Семиным и утвердил на пост главного тренера клуба сербского специалиста Марко Николича.
Кандидатура Николича была единогласно поддержана советом директоров «Локомотива». Серб приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.
«Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК «Локомотив». С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Локомотива», – сказано на сайте московской команды.
- При Семине «Локомотив» выиграл 13 трофеев.
- Николич известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»