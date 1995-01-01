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    ⚡ «Локомотив» объявил об уходе Семина и назначении Николича

    «Локомотив» решил не продлевать контракт с Юрием Семиным и утвердил на пост главного тренера клуба сербского специалиста Марко Николича.

    Кандидатура Николича была единогласно поддержана советом директоров «Локомотива». Серб приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.

    «Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК «Локомотив». С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Локомотива», – сказано на сайте московской команды.

    • При Семине «Локомотив» выиграл 13 трофеев.
    • Николич известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии28
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      Рейтинг: +3932

      vladik12 1 минуту назад

      Ладно, непродление Семина еще как-то можно объяснить (с огромной натяжкой), но сраный Николич при свободном, например, Бердыеве - это надо выносить святых.

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      Рейтинг: +2371

      alarm 5 минут назад

      так-то, по факту, вчера верно писали - при сёмине нет прогресса. ну будет он вечно бороться за 1-4 место условно, не ниже (где спортаг) - и чё? ржд ничуть не хуже газпрома, покупает там всяких - но при этом тренере они попадают в застой. топ в чемпионате - и ноль в лч. у нас семака по той же причине могут убрать, но хоть точно не в пользу николича.

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      Рейтинг: +59

      Хейтер Аларм 10 минут назад

      Что в Спартаке интриганты слили хорошего тренера - Карреру, что теперь в Локо правящие идиоты слили Сёмина, теперь и Локо покатится вниз вслед за Спартаком. Позор руководству данных клубов!

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      Рейтинг: +3932

      vladik12 10 минут назад

      ...и клуб превращается из локомотива в прицепной вагон.

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      Рейтинг: +3932

      vladik12 12 минут назад

      Наконец-то убрали его. Провал за провалом - два четвертых места в группе Лиги чемпионов подряд. Позор проводницам.

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      Рейтинг: +44

      СанСанычЯ 12 минут назад

      Убогие и тупые интриганы сидят в совете директоров локо...
      Нельзя лазить в работающий механизм, тем более заряженными обидами языками и руками!
      Палыч легенда, авторитет и главная звезда локо-механизма ... был(((
      Для меня, как и для многих других любителей футбола, он топ тренер уровня Лобановского, Бескова и Морозова.
      Успехов Юрию Палычу!
      А болелам локо терпения... Долго теперь побед не видать думаю.
      Плохая новость.

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      Рейтинг: +3932

      vladik12 15 минут назад

      Как смешны фаны "Локомотива", на них даже собственное руководство ссыт).
      Их любимца выставляют, а болелы по норам, как мямли последние.
      Такие смешные проводницы).

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      Рейтинг: +22301

      zra78 20 минут назад

      "Круто" плять, всё же надеялся все эти дни что это липа,суки твари и ******

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      Рейтинг: +6796

      ilichkadr 23 минуты назад

      А как же торжественные проводы!? Складывается ощущение, что объявление писал не далекий админ. Объявление сродни некрологу. Не хватает завершающей фразы: Светлая память о тебе навсегда останется в наших сердцах. Да, уж.................от цифрован по полной программе.

      0
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      Рейтинг: +149

      Саладин 30 минут назад

      Иуды. Опять своё бабло мыть собрались, когда уже остановитесь? Я с Палычем сваливаю, мне противно болеть за клуб, где в руководстве такие гниды...

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