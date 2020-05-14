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  • ⚡ «Локомотив» объявил об уходе Семина и назначении Николича

⚡ «Локомотив» объявил об уходе Семина и назначении Николича

14 мая 2020, 16:41
99

«Локомотив» решил не продлевать контракт с Юрием Семиным и утвердил на пост главного тренера клуба сербского специалиста Марко Николича.

Кандидатура Николича была единогласно поддержана советом директоров «Локомотива». Серб приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.

«Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК «Локомотив». С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Локомотива», – сказано на сайте московской команды.

  • При Семине «Локомотив» выиграл 13 трофеев.
  • Николич известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Николич Марко
Комментарии (99)
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bset
1589464567
Ждем 4-го пришествия Палыча в Локомотив.
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zra78
1589465373
"Круто" плять, всё же надеялся все эти дни что это липа,суки твари и ******
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vladik12
1589466540
Ладно, непродление Семина еще как-то можно объяснить (с огромной натяжкой), но сраный Николич при свободном, например, Бердыеве - это надо выносить святых.
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SPACE TRUCKIN
1589466667
Палычу руководство РЖД должно быть благодарно по жизни - где был Локо перед возвращением Сёмина? правильно- в ж.пе несколько лет,там,где сейчас Спартак...и туда же вернется,скорее всего...а то,что в ЛЧ неудачно выступали- так спасибо опять же Палычу,что туда вообще попали...
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vmonomah17
1589472548
Сочувствую болелам локо. Все болелы клубов уважают шпалыча. Скорее всего он не давал сомнительные трансферы проводить, на которых наживалось руководство клуба.
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mikatv
1589472816
Никогда не болел за Локо. Но в нашем футболе легендарных тренеров на пальцах одной руки. Ю.П. , наверное, последний символ. То как его убирали навсегда останется позором отечественного футбола. Тут пишут, что это новые веяния, типа зажравшиеся бабосом - нет. Так же убирали в советские времена Лобановского, Садырина, господи да Боброва того же в хоккее. В том-то и дело, что они надели Бриони, пересели из Волг в Мерсы, вместо госдач на Рублевке обзавелись особняками в Майами, но внутри они остались теми же секретарями горкомов, профоргами, стукачами. Это советское - есть мнение, наверху считают...И дикая боязнь профессионалов, потому что профи знают себе цену, не ломают шапку, делают дело. А эти, если их выкинут, ну куда они? Что они умеют, кроме как начальственную задницу вылизывать .Так что из Кикнадзе вполне бы получился секретарь обкома, курирующий спорт. Палычу здоровья. Его то будут помнить, а этих... да х..р с ними - чего их обсуждать Много чести.
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Дедуктор
1589473478
Неприятно всё это. Когда из-за кучки местечковых титулов то Романцева в "легенды" записали. А теперь из такого же евроноунейма Семина "легенду" клепают. Оба тренера ничего не выиграли в Европе. Даже до финала какого либо из многих еврокубков не доходили. Ноунеймы, в натуре. Нельзя Романцева с Семиным ставить на одну доску с Лобановским. Радикально разного уровня фигуры. При том уровне финансирования, которые имели Спартак и Локо успехи в Европе должны были быть системными. Но количество этих успехов остается нулевым. При том, что ЦСКА и Зенит этих успехов добиться смогли. Поэтому понять руководство Локо можно. Клубу нужны реально серьезные достижения, а не систематический позор в еврокубках. Кстати, насчет Бердыева - тоже мимо. Локо нужен свой Тедеско. Николич, вполне, может оказаться таковым.
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Антибиотик
1589474914
Было понятно, что свои грязные похотливые обещания господа из совдира выполнят, поэтому лично у меня уже эмоции поутихли. Лицемерам хочется кушать с госкормушки и плевать они хотели на футбол. С утра как-то день не задался.
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Toomans
1589480434
Про Палыча - это про футбол с душой. Он умеет завести команду, когда та хочет выигрывать. Лично мое мнение, но ему действительно пора отдыхать от непосредственного руководства командой - ему надо молодежь учить тренерскую для клуба, передавать свой опыт. А вот так вот, выкинуть как г..н использованный...это мерзко.
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Skull_Boy
1589483074
Да тут все просто и Локо хочет бабки за игроков, которых Палыч вряд ли когда бы отдал, а тут Зенит, еще зимой готовил предложение за Миранчуков + спрос есть на Баринова, Гильерме, Кверквелия, Крыховяк и Рифата, так что Локо вернется во времена правления Смородской, где уже попадание в отбор ЛЕ был невероятным подарком и супер тренерами уровня Красножана, Кучука и Божовича, т.е. такого Локо, как сейчас, теперь не будет никогда и ставить тренером оленя, которого самого вышибли за сливные матчи в Венгрии это уже просто шик
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