⚡ «Локомотив» объявил об уходе Семина и назначении Николича

«Локомотив» решил не продлевать контракт с Юрием Семиным и утвердил на пост главного тренера клуба сербского специалиста Марко Николича.

Кандидатура Николича была единогласно поддержана советом директоров «Локомотива». Серб приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.

«Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК «Локомотив». С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Локомотива», – сказано на сайте московской команды.