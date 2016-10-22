Пашинин: «Миранчук – один из тех игроков, для кого размер контракта не особо важен»

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин высказал свое мнение относительно будущего хавбека Алексея Миранчука в стане железнодорожников. Напомним, игрок связан договором с красно-зелеными до конца 2017 года.

– Много разговоров о контракте Алексея Миранчука. Уверен, вы их тоже слышали.

– Слышал, но что я тут могу сказать? Не знаю всех нюансов дела. Чем быстрее разрешится ситуация, тем будет лучше для всех сторон. Алексей нужен команде и, уверен, сам он связывает свое будущее именно с “Локомотивом”.

– Среди специалистов вашего поколения популярно мнение, что молодые футболисты разбалованы высокими зарплатами. Согласны?

– Отчасти. Но это и раньше было. Нельзя списывать все беды только на нынешнее поколение. Проблема существует с тех пор, как в российском футболе появились большие деньги, и клубам сегодня надо решать ее вместе. Те же разговоры о запрете менять команду до определенного возраста, или потолок зарплат – они, наверное, имеют смысл. Не факт, что такие меры станут панацеей, но, если будут совместными, это может сработать.

– Вам стало сложнее работать с Миранчуком?

– Многое зависит от человеческих качеств. К счастью, Алексей относится к тем людям, на которых размер контракта и количество заработанного не особо влияет.