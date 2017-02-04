Маргасов: «Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа»

Защитник Тимофей Маргасов, перешедший из «Крыльев Советов» в «Локомотив», прокомментировал свой трансфер, а также поделился впечатлениями от первой тренировки в новом клубе.
– Очень приятно перейти в такой большой клуб. В детстве болел за «Локомотив». Помню великолепные матчи с ЦСКА и «Спартаком, которые заканчивались по 3:2 и 4:3. Лоськов, Пашинин, Овчинников – настоящие легенды.
– Лоськов и Пашинин сейчас в тренерском штабе. Как работается под их руководством?
– Они много подсказывали во время первой тренировки. Все прошло отлично. У Лоськова с Пашининым огромный опыт.
- Какие задачи ставишь перед собой после перехода?
– Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа. Постараюсь заслужить место в составе, оправдать доверие тренера и вместе с командой достичь успеха.
– В какой форме ты сейчас находишься?
– Постепенно набираю форму. Полтора сбора я провел в «Крыльях», так что к возобновлению сезона подойду в отличном состоянии.
В текущем сезоне РФПЛ Маргасов появлялся на поле в пяти матчах.