Маргасов: «Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа»

Защитник Тимофей Маргасов, перешедший из «Крыльев Советов» в «Локомотив», прокомментировал свой трансфер, а также поделился впечатлениями от первой тренировки в новом клубе.

– Очень приятно перейти в такой большой клуб. В детстве болел за «Локомотив». Помню великолепные матчи с ЦСКА и «Спартаком, которые заканчивались по 3:2 и 4:3. Лоськов, Пашинин, Овчинников – настоящие легенды.

– Лоськов и Пашинин сейчас в тренерском штабе. Как работается под их руководством?

– Они много подсказывали во время первой тренировки. Все прошло отлично. У Лоськова с Пашининым огромный опыт.

- Какие задачи ставишь перед собой после перехода?

– Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа. Постараюсь заслужить место в составе, оправдать доверие тренера и вместе с командой достичь успеха.

– В какой форме ты сейчас находишься?

– Постепенно набираю форму. Полтора сбора я провел в «Крыльях», так что к возобновлению сезона подойду в отличном состоянии.

В текущем сезоне РФПЛ Маргасов появлялся на поле в пяти матчах.