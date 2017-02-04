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    Маргасов: «Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа»

    Защитник Тимофей Маргасов, перешедший из «Крыльев Советов» в «Локомотив», прокомментировал свой трансфер, а также поделился впечатлениями от первой тренировки в новом клубе.

    – Очень приятно перейти в такой большой клуб. В детстве болел за «Локомотив». Помню великолепные матчи с ЦСКА и «Спартаком, которые заканчивались по 3:2 и 4:3. Лоськов, Пашинин, Овчинников – настоящие легенды.

    – Лоськов и Пашинин сейчас в тренерском штабе. Как работается под их руководством?

    – Они много подсказывали во время первой тренировки. Все прошло отлично. У Лоськова с Пашининым огромный опыт.

    - Какие задачи ставишь перед собой после перехода?

    – Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа. Постараюсь заслужить место в составе, оправдать доверие тренера и вместе с командой достичь успеха.

    – В какой форме ты сейчас находишься?

    – Постепенно набираю форму. Полтора сбора я провел в «Крыльях», так что к возобновлению сезона подойду в отличном состоянии.

    В текущем сезоне РФПЛ Маргасов появлялся на поле в пяти матчах.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.02.2017 23:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 5 февраля 2017, 00:15

      Неплохо так КС "растащили этой зимой", тяжко им весной придется.

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