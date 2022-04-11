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«Локомотив» предложил Лоськову и Пашинину руководить системой подготовки игроков

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопросы о будущем в клубе Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

5 апреля клуб объявил о прекращении работы обоих специалистов в тренерском штабе.

– Связан ли провал «Локо» с переменами в тренерском штабе?

– Конечно, нет. Подготовкой к этому матчу, как и к предыдущим, занимался Марвин Комппер. Заур Хапов не новый для игроков человек, его хорошо знают.

Нам нужно хорошо поработать перед следующим матчем с «Сочи» и искать причины неудачи с «Ростовом» в себе, а не в том, что происходит вокруг команды.

– Кто взял на себя функционал Лоськова и Пашинина?

- Текущие тренерские задачи, включая бывшие сферы ответственности Лоськова и Пашинина, распределены между Хаповым, Комппером, аналитиком Элертом и тренерами по физподготовке.

– Лоськов и Пашинин согласились остаться в структуре клуба? Если да, то на каких позициях?

– Клуб с большим уважением относится к Лоськову и Пашинину. Им были предложены руководящие позиции в системе подготовки игроков «Локомотива» – курировать всю линейку молодежных команд «Локо» в части подготовки игроков линий атаки и обороны.

– Что они ответили на это предложение?

– Мы еще в процессе обсуждения.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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11.04.2022 23:50
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