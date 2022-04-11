«Локомотив» предложил Лоськову и Пашинину руководить системой подготовки игроков

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопросы о будущем в клубе Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.
5 апреля клуб объявил о прекращении работы обоих специалистов в тренерском штабе.
– Связан ли провал «Локо» с переменами в тренерском штабе?
– Конечно, нет. Подготовкой к этому матчу, как и к предыдущим, занимался Марвин Комппер. Заур Хапов не новый для игроков человек, его хорошо знают.
Нам нужно хорошо поработать перед следующим матчем с «Сочи» и искать причины неудачи с «Ростовом» в себе, а не в том, что происходит вокруг команды.
– Кто взял на себя функционал Лоськова и Пашинина?
- Текущие тренерские задачи, включая бывшие сферы ответственности Лоськова и Пашинина, распределены между Хаповым, Комппером, аналитиком Элертом и тренерами по физподготовке.
– Лоськов и Пашинин согласились остаться в структуре клуба? Если да, то на каких позициях?
– Клуб с большим уважением относится к Лоськову и Пашинину. Им были предложены руководящие позиции в системе подготовки игроков «Локомотива» – курировать всю линейку молодежных команд «Локо» в части подготовки игроков линий атаки и обороны.
– Что они ответили на это предложение?
– Мы еще в процессе обсуждения.