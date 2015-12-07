Стойлов: «Астана» постарается взять последний билет на самолет в Европу»

Главный тренер «Астаны« Станимир Стойлов признался, что рассчитывает на положительный результат выездного матча с «Галатасараем».

«Матчами в еврокубках мы доказали, что растем, играем в хороший футбол. Мы смогли ни разу не проиграть дома, а значит, мы прыгнули выше головы. Завтра мы хотим снова сделать прыжок к нашим мечтам. Мы постараемся взять последний билет на самолет, который улетает в Европу», – признался Стойлов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Астана» состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.