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    • Стойлов: «Астана» постарается взять последний билет на самолет в Европу»

    Стойлов: «Астана» постарается взять последний билет на самолет в Европу»

    Главный тренер «Астаны« Станимир Стойлов признался, что рассчитывает на положительный результат выездного матча с «Галатасараем».

    «Матчами в еврокубках мы доказали, что растем, играем в хороший футбол. Мы смогли ни разу не проиграть дома, а значит, мы прыгнули выше головы. Завтра мы хотим снова сделать прыжок к нашим мечтам. Мы постараемся взять последний билет на самолет, который улетает в Европу», – признался Стойлов.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Астана» состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2015 18:21
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