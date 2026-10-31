Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Гезтепе
Станимир Стойлов
Статистика
Станимир Стойлов - статистика
Гезтепе
Болгария
13 февраля 1967 (59)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 0
12.10.2026
Гезтепе
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
Казахстан. Премьер-лига 2020
Лига Европы 2020/2021
Казахстан. Премьер-лига 2019
Лига Европы 2019/2020
Товарищеские матчи 2018
Казахстан. Премьер-лига 2017
Лига Европы 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Казахстан. Премьер-Лига 2015
Лига чемпионов 2015/2016
Казахстан. Премьер-Лига 2014
Казахстан. Финальный раунд 2014
Лига Европы 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Гезтепе
10
3
3
4
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 0
12.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
2 : 2
20.09.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
2 : 2
12.09.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 4
07.09.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 2
29.08.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
0 : 1
23.08.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 1 тур
Самсунспор
3 : 3
17.08.2026
Гезтепе
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
22:59
Видео
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
1
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
2
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+