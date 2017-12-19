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    • Агент: «Я предложил кандидатуру Стойлова «Спартаку», ЦСКА и «Зениту». Не остановлюсь, пока они его не возьмут»

    Агент: «Я предложил кандидатуру Стойлова «Спартаку», ЦСКА и «Зениту». Не остановлюсь, пока они его не возьмут»

    Футбольный агент Мирчо Димитров рассказал о том, что хотел бы видеть Станимира Стойлова на посту главного тренера «Спартака», ЦСКА или «Зенита».

    «Я работаю со Стойловым, но не являюсь его личным менеджером. Он очень хороший специалист. Именно поэтому уверен, что рано или поздно он возглавит один из российских грандов — ЦСКА, «Зенит» или «Спартак». Я уже предложил его кандидатуру этим трем клубам и не остановлюсь, пока они его не возьмут.

    Есть и другие люди, которые предложили его кандидатуру клубам. У Стойлова много предложений. В ближайшие десять лет он станет тренером мирового уровня. Его достижения в «Астане» ничто, скоро он достигнет больших успехов», — цитирует Димитрова болгарский сайт Sportal.

    Сейчас Стойлов работает главным тренером «Астаны». С ней он четырежды выигрывал чемпионат Казахстана.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2017 19:59
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    Комментарии (23)
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    Михаил_Боярский
    1513707378
    Стойлов в ЦСКА очень символично будет.))
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    Тraumtanzеr
    1513708682
    ********. Каррера в Спартаке минимум до конца контракта.
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    Zubo
    1513709272
    Держался до последнего, ........ но не могу больше, по моему ЦСКА будет идеальный вариант
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    rammax fcsm
    1513712219
    вот коням своё стойло и впаривай!!
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    Сержтир
    1513722240
    Агент явно с кем-то поспорил и похоже что проиграл.
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    арейская
    1513730535
    А если всё-таки не возьмут, что дальше-то делать будешь? В Европу с таким наглым предложением полезешь?
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    momwig_
    1513756201
    "...и не остановлюсь, пока они его не возьмут." Причем все трое.
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    OfaZavr
    1513758306
    зачем так нагло навязывать если он заинтересует они сами на него внимание обратят.
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    makson_klim
    1513761686
    чушь
    Ответить
    ologreds
    1694991702
    numo529692
    Ответить
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