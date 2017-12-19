Агент: «Я предложил кандидатуру Стойлова «Спартаку», ЦСКА и «Зениту». Не остановлюсь, пока они его не возьмут»

Футбольный агент Мирчо Димитров рассказал о том, что хотел бы видеть Станимира Стойлова на посту главного тренера «Спартака», ЦСКА или «Зенита».

«Я работаю со Стойловым, но не являюсь его личным менеджером. Он очень хороший специалист. Именно поэтому уверен, что рано или поздно он возглавит один из российских грандов — ЦСКА, «Зенит» или «Спартак». Я уже предложил его кандидатуру этим трем клубам и не остановлюсь, пока они его не возьмут.

Есть и другие люди, которые предложили его кандидатуру клубам. У Стойлова много предложений. В ближайшие десять лет он станет тренером мирового уровня. Его достижения в «Астане» ничто, скоро он достигнет больших успехов», — цитирует Димитрова болгарский сайт Sportal.

Сейчас Стойлов работает главным тренером «Астаны». С ней он четырежды выигрывал чемпионат Казахстана.