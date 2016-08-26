Наставник «Астаны»: «Наши футболисты заслужили государственные награды»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов пообщался с журналистами после выездного матча с БАТЭ (2:2) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Напомним, что клуб из Казахстана сумел пробиться в групповой этап турнира.

«В этом году мы проделали большую работу. Два года подряд мы пробиваемся в групповой этап еврокубков. Нам где-то повезло сегодня. БАТЭ играл лучше. Тем не менее, считаю, чистая победа. Наши игроки заслужили государственные награды.



Задачи на групповой этап? Пока задача – хорошо сыграть. Нужно дождаться завтрашней жеребьевки», – сказал он.

