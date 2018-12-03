Тренер Казахстана: «Постарается навести шум в группе с Бельгией и Россией»

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов остался доволен результатами жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.

«Жеребьевка прошла хорошо, результаты меня устраивают. Нам нужно серьезно готовиться к матчам против любой из команд-соперниц в нашей группе. Думаю, что квалификация будет интересная. Но, полагаю, нам могли попасться еще более сильные соперники.

Явный фаворит нашей группы – сборная Бельгии. Сборная России хорошо выступила на домашнем чемпионате мира в этом году. Это тоже очень сильная команда и она будет, наверняка, бороться за выход из группы. У россиян квалифицированный тренер, который добился больших успехов. Думаю, что мы сможем показать хороший футбол со всеми участниками.

Любая команда может преподнести сюрприз. Хочу, чтобы это была сборная Казахстана. На какое место можем претендовать? Пока сложно сказать. Тренерский штаб и футболисты должны поставить перед собой высокие задачи и стараться успешно их реализовать. Например, выйти из группы. Важно сыграть хорошо в домашних матчах и выиграть максимальное количество игр.

Казахстан должен повысить свой уровень, и подняться на одну ступень выше. Насколько хорошо сыграем, настолько высоко поднимемся. Футболисты сборной Казахстана набралась неплохого опыта в Лиге наций. Надеюсь, что это поможет нам в матчах отбора. Наша команда постарается навести шум в группе, и порадовать болельщиков своей игрой», – пообещал Стойлов.

В группе I сыграют команды Казахстана, Бельгии, России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.