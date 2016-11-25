Стойлов: «Астана» показала характер, волю»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против АПОЭЛа признал, что его команда заслуженно одержала победу.

«Я очень рад, что мои футболисты одержали победу. Мы провели хороший сезон. Впереди еще одна игра на выезде. «Астана» показала характер, волю. Счет матча закономерен. Даже в первом тайме у нас были моменты, но АПОЕЛ забил великолепный гол. Считаю, что сегодня мы были лучше.

АПОЕЛ – опытная команда, которой сложно создать моменты. Да, у нас были моменты, которые мы упустили, — это наша старая проблема, у нас она с начала сезона. Азат Нургалиев, Танат Нусербаев играли, много пропустив после травм, поэтому не было много возможностей для внесения изменений в игру.

АПОЕЛ – сильная команда, которая уже не первый год играет в групповой стадии еврокубков, поэтому я бы не стал так говорить. Нам еще предстоит набирать авторитет. Я сказал команде, что нам нужно выиграть, чтобы сделать еще один подарок нашим болельщикам», – рассказал Стойлов.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Астана» – АПОЭЛ завершился со счетом 2:1.