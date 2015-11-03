Главный тренер «Астаны»: «Весь Казахстан ждал от нас сегодня хорошей игры»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал результат матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:0).

«Мы были обязаны показать максимум своих возможностей в матче с «Атлетико», поскольку весь Казахстан ждал от нас сегодня хорошей игры. Мои ребята сыграли в отличный футбол и показали сопернику умение бороться до конца. Мне было бы не в чем упрекнуть моих подопечных, если бы победа досталась мадридскому клубу, но мы сыграли вничью, а таким результатом может похвастаться не каждый», – говорит Стойлов.

Наставник рассказал, что перед командой стояла задача набрать в этой игре очки.

«В предыдущей игре нам нужно было делать стратегические перестановки в составе с прицелом на игру чемпионата против «Кайрата». Сегодня мы были сосредоточены на «Атлетико» и на положительном результате. Перед матчем ставил перед ребятами задачу – набрать очки и тем самым поднять престиж казахского футбола».