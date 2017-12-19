Арустамян: «Стойлов – основной кандидат на пост главного тренера «Ростова»

Футбольный эксперт и телевизионный комментатор Нобель Арустамян поделился информацией об основном кандидате на пост главного тренера «Ростова».

«Ростов» пока никак не определится с главным тренером команды. На данный момент основным кандидатом является Станимир Стойлов, переговоры в самом разгаре, но идут с трудом. Однако в Ростове все быстро меняется с кандидатами», – написал Арустамян в твиттере.

Напомним, что после увольнения с данного поста Леонида Кучука временным исполняющим обязанности был назначен Дмитрий Кириченко. «Ростов» после 20-ти туров идет на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков.