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    • Арустамян: «Стойлов – основной кандидат на пост главного тренера «Ростова»

    Арустамян: «Стойлов – основной кандидат на пост главного тренера «Ростова»

    Футбольный эксперт и телевизионный комментатор Нобель Арустамян поделился информацией об основном кандидате на пост главного тренера «Ростова».

    «Ростов» пока никак не определится с главным тренером команды. На данный момент основным кандидатом является Станимир Стойлов, переговоры в самом разгаре, но идут с трудом. Однако в Ростове все быстро меняется с кандидатами», – написал Арустамян в твиттере.

    Напомним, что после увольнения с данного поста Леонида Кучука временным исполняющим обязанности был назначен Дмитрий Кириченко. «Ростов» после 20-ти туров идет на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков.

    Источник: Twitter

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    19.12.2017 07:43
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Lester84
    1513662710
    Однако быстро ставки падают. Сначала на Слуцкого замахнулись, потом на Рахимова, теперь Стойлов. Следующий кто, Бышовец? Видимо все переговоры заканчиваются, когда кандидаты начинают высказывать пожелания по зарплате)))
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    Anton-champion
    1513663879
    Интересный вариант!!!Жаль Астану будет
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    Татарин за ЦСКА
    1513665740
    Денег нет,а тренера ищут!!!
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    nemolod
    1513667124
    Клуб не настолько богат,чтобы еще и забугорных приглашать,наверняка Кириченко мог бы справиться,тем более,что не первый год работает с командой,знает возможности своих игроков!
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    Евгений П
    1513673976
    Армянская утка
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    ologreds
    1694991706
    numo529629
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