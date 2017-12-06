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    • Официально: Кучук покинул пост главного тренера «Ростова», Кириченко – врио

    Официально: Кучук покинул пост главного тренера «Ростова», Кириченко – врио

    Уже бывший главный тренер «Ростова» Леонид Кучук отныне безработный. Белорусский специалист написал заявление об уходе, которое было принято президентом ростовчан Арташесом Арутюнянцом.

    «Хочу поблагодарить Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и президента ФК «Ростов» Арташеса Владимировича Арутюнянца за оказанное доверие и все то, что они делают для клуба.

    Также я говорю спасибо всем болельщикам команды за их любовь и преданность клубным цветам. Ростов-на-Дону – прекрасный футбольный город с добрыми и отзывчивыми людьми, которые заслуживают, чтобы команда радовала их победами и красивой, зрелищной игрой.

    Желаю команде, тренерскому и административному штабу успехов в их дальнейших играх», – сказал Кучук.

    Исполнять обязанности главного тренера команды теперь будет Дмитрий Кириченко.

    Источник: ФК «Ростов»

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    06.12.2017 13:31
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    Комментарии (33)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    hevbn 28
    1512562127
    Желаю удачи Кириченко, она ему уж точно не помешает.
    Ответить
    balaton78
    1512564436
    Чтобы не говорили,а я рад,что Кучук ушел...Я был против его назначения..И хорошо,что расстались по-человечески, без битья посуды и скандалов..
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    vgarakh
    1512567378
    Кириченко должен оставаться главным тренером команды. Чем он хуже Семака, Аленичева, Тихонова и др. ?
    Ответить
    M.B.
    1512568564
    Слава богу. Наконец-то.
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    Кlaksvikar Ittrotarselag
    1512569906
    Как у Бердыева не получится ни у кого, включая самого Бердыева.
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    Serjoga
    1512572262
    Но зачем так долго тянули? Видно же было, что Кучук только на удачу надеялся, а оправдывался невезением!
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    Krasnodar 123
    1512574749
    Четвертый пошел! Ждем пятого!
    Ответить
    Приус
    1512578738
    Никогда такого не было и вот опять.
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    allkeeper
    1512589532
    1 матч до конца года не дотерпели
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    ologreds
    1694991789
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