Официально: Кучук покинул пост главного тренера «Ростова», Кириченко – врио

Уже бывший главный тренер «Ростова» Леонид Кучук отныне безработный. Белорусский специалист написал заявление об уходе, которое было принято президентом ростовчан Арташесом Арутюнянцом.

«Хочу поблагодарить Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и президента ФК «Ростов» Арташеса Владимировича Арутюнянца за оказанное доверие и все то, что они делают для клуба.

Также я говорю спасибо всем болельщикам команды за их любовь и преданность клубным цветам. Ростов-на-Дону – прекрасный футбольный город с добрыми и отзывчивыми людьми, которые заслуживают, чтобы команда радовала их победами и красивой, зрелищной игрой.

Желаю команде, тренерскому и административному штабу успехов в их дальнейших играх», – сказал Кучук.

Исполнять обязанности главного тренера команды теперь будет Дмитрий Кириченко.