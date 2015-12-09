Стойлов: «Итоговый результат сильно разочаровал меня»

Главный тренер «Астаны« Станимир Стойлов признался после матча с «Галатасараем», что итоговая ничья разочаровала его.

«Мы проиграли лишь два матча из шести на групповом этапе. Увы, быстро пропустили после забитого мяча, но лишь итоговый результат имеет значение. Порой бывает сложно закрыть свободную зону. Моя команда делала все что могла, но не сумела довести дело до конца.

По правде говоря, итоговый результат сильно разочаровал меня. Временами мы превосходили соперника, «Галатасарай» не был так уж хорош. Такой именитый клуб должен играть лучше. Как тренер, который следит за последними успехами «Галатасарая», могу сказать, что в прошлые годы стартовый состав команды был посильнее», – считает Стойлов.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Астана» закончился со счетом 1:1. «Астана» заняла в группе последнее место с четырьмя очками. На строчку выше расположился «Галатасарай», на счету турецкой команды – пять очков.