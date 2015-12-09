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    Стойлов: «Итоговый результат сильно разочаровал меня»

    Главный тренер «Астаны« Станимир Стойлов признался после матча с «Галатасараем», что итоговая ничья разочаровала его.

    «Мы проиграли лишь два матча из шести на групповом этапе. Увы, быстро пропустили после забитого мяча, но лишь итоговый результат имеет значение. Порой бывает сложно закрыть свободную зону. Моя команда делала все что могла, но не сумела довести дело до конца.

    По правде говоря, итоговый результат сильно разочаровал меня. Временами мы превосходили соперника, «Галатасарай» не был так уж хорош. Такой именитый клуб должен играть лучше. Как тренер, который следит за последними успехами «Галатасарая», могу сказать, что в прошлые годы стартовый состав команды был посильнее», – считает Стойлов.

    Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Астана» закончился со счетом 1:1. «Астана» заняла в группе последнее место с четырьмя очками. На строчку выше расположился «Галатасарай», на счету турецкой команды – пять очков.

    Источник: УЕФА

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    09.12.2015 06:25
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    Комментарии (3)
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    ЖОРРО
    1449644950
    Казахи молодцы,хороший дебют!Успехи ещё придут...
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    dimkka
    1449663701
    жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://sh.sg/maxim
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    ologreds
    1694996631
    numo451375
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