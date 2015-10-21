«Астана» сыграет с «Атлетико» без шести основных футболистов

Держа в уме предстоящий ключевой матч чемпионата Казахстана с «Кайратом» на выходных, главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов принял решение не задействовать в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» шесть основных футболистов.

«Чувствуем себя хорошо и готовимся к матчу. Мы очень рады возможности сразиться с таким сильным соперником, как «Атлетико». Попробуем показать хороший футбол и добиться положительного результата. Мы хотим доказать, что добрались до группового этапа не только из-за везения. Хотелось бы показать свой настоящий уровень. Думаю, «Атлетико» вполне по силам победить в Лиге чемпионов, ведь они всегда играют командно.

Дома остались сразу шесть футболистов, поскольку в воскресенье нас ждет важнейший матч национального первенства с «Кайратом». Но у нас есть 14 игроков, способных сражаться на самом высоком уровне. Своей стратегии изменять не станем, будем играть так же, как против «Галатасарая» и «Бенфики». Если «Атлетико» большими силами пойдет вперед – будем обороняться. Если нет, попробуем поискать счастья в атаке.

Еврокубкового опыта у нас совсем немного, но я все равно считаю, что мы можем набрать три очка. С уважением отношусь к «Атлетико», однако мы попробуем выйти на тот уровень, на котором находится наш оппонент», – сказал Стойлов.