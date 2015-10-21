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    • «Астана» сыграет с «Атлетико» без шести основных футболистов

    «Астана» сыграет с «Атлетико» без шести основных футболистов

    Держа в уме предстоящий ключевой матч чемпионата Казахстана с «Кайратом» на выходных, главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов принял решение не задействовать в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» шесть основных футболистов.

    «Чувствуем себя хорошо и готовимся к матчу. Мы очень рады возможности сразиться с таким сильным соперником, как «Атлетико». Попробуем показать хороший футбол и добиться положительного результата. Мы хотим доказать, что добрались до группового этапа не только из-за везения. Хотелось бы показать свой настоящий уровень. Думаю, «Атлетико» вполне по силам победить в Лиге чемпионов, ведь они всегда играют командно.

    Дома остались сразу шесть футболистов, поскольку в воскресенье нас ждет важнейший матч национального первенства с «Кайратом». Но у нас есть 14 игроков, способных сражаться на самом высоком уровне. Своей стратегии изменять не станем, будем играть так же, как против «Галатасарая» и «Бенфики». Если «Атлетико» большими силами пойдет вперед – будем обороняться. Если нет, попробуем поискать счастья в атаке.

    Еврокубкового опыта у нас совсем немного, но я все равно считаю, что мы можем набрать три очка. С уважением отношусь к «Атлетико», однако мы попробуем выйти на тот уровень, на котором находится наш оппонент», – сказал Стойлов.

    Источник: УЕФА

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    21.10.2015 08:14
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    Комментарии (8)
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    johnny983
    1445411890
    Че происходит?
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    drug01
    1445412735
    Значит надо смело ставить на Атлетико!
    Ответить
    Petrak86
    1445412987
    на уровень Атлетико замахнулись? Еще и полурезервным составом. Не рановато ли звезду поймали ребята?
    Ответить
    Стелс007
    1445417817
    дог
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    Стелс007
    1445417877
    Дома остались сразу шесть футболистов, поскольку в воскресенье нас ждет важнейший матч национального первенства с "Кайратом". ухаххахаххахах
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    Платунишка
    1445426084
    Думаю, что либо это какой-то прикол, либо... Не, у меня других вариантов нет)
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    HardPony
    1445426123
    в казахстане свои причуды. поняли что в лч ничего не светит,то чего напрягаться. луче во внутреннем чемпе Кайрат бахнуть
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    ologreds
    1694996957
    numo445998
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