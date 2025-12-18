Агент полузащитника «Зенита» рассказал об интересе европейских клубов к игроку

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, сказал, может ли его клиент сменить клуб зимой.

– Вильмар не покинет «Зенит» и все еще надеется попасть в состав сборной Колумбии на чемпионат мира, выступая за питерскую команду.

– Есть ли какие-нибудь европейские клубы, интересующиеся Вильмаром?

– Да, европейцы, саудовцы и южноамериканцы, но он останется.