Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов дал совет «Спартаку» по выбору нового главного тренера.

– Романов просто исполнил обязанности, он еще совсем не готовый тренер. Ну, как можно ему давать команду? Они обязательно должны найти тренера.

– А что, на ваш взгляд, у Станковича-то не получилось в «Спартаке»?

– Да он, мне кажется, не очень хотел. В принципе, игра-то у него была, хорошие же были матчи. Но так нельзя было делать, как он себя повел. И он сам это почувствовал, что ему надо уходить. Он взорвался уже. Куда дальше?

– «Спартаку» нужен иностранец?

– Кахигао, наверное, будет искать иностранца. А я бы вспомнил про Аленичева.

– Ну, он уже пробовал.

– Он пробовал, но его выгнали после второго или третьего тура. А потом эта команда, которая готовилась к чемпионату, стала чемпионом. Он же эту команду-то собрал. А Каррера на этих дрожжах, на этих идеях выиграл первое место. И где он потом работал? Он ни в одной команде, никуда его не взяли. Это о чeм-то говорит?

– Говорит. То есть, думаете, можно Аленичеву дать ещe один шанс?

– Почему нет? Надо с ним поговорить, захочет ли он. Это же пиар-акция замечательная. Он выиграл вместе с Моуриньо, под его руководством, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. Так что бэкграунд у него потрясающий. Иностранные футболисты об этом прочитают, где он играл и что, и авторитет у него будет.

Но самое главное, он спартаковец. Болельщики пойдут на него. А это очень важно сейчас.