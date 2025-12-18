Введите ваш ник на сайте
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак»

Сегодня, 11:15
11

Комментатор Геннадий Орлов дал совет «Спартаку» по выбору нового главного тренера.

– Романов просто исполнил обязанности, он еще совсем не готовый тренер. Ну, как можно ему давать команду? Они обязательно должны найти тренера.

– А что, на ваш взгляд, у Станковича-то не получилось в «Спартаке»?

– Да он, мне кажется, не очень хотел. В принципе, игра-то у него была, хорошие же были матчи. Но так нельзя было делать, как он себя повел. И он сам это почувствовал, что ему надо уходить. Он взорвался уже. Куда дальше?

– «Спартаку» нужен иностранец?

– Кахигао, наверное, будет искать иностранца. А я бы вспомнил про Аленичева.

– Ну, он уже пробовал.

– Он пробовал, но его выгнали после второго или третьего тура. А потом эта команда, которая готовилась к чемпионату, стала чемпионом. Он же эту команду-то собрал. А Каррера на этих дрожжах, на этих идеях выиграл первое место. И где он потом работал? Он ни в одной команде, никуда его не взяли. Это о чeм-то говорит?

– Говорит. То есть, думаете, можно Аленичеву дать ещe один шанс?

– Почему нет? Надо с ним поговорить, захочет ли он. Это же пиар-акция замечательная. Он выиграл вместе с Моуриньо, под его руководством, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. Так что бэкграунд у него потрясающий. Иностранные футболисты об этом прочитают, где он играл и что, и авторитет у него будет.

Но самое главное, он спартаковец. Болельщики пойдут на него. А это очень важно сейчас.

  • Обязанности главного тренера «Спартака» с 11 ноября исполняет Вадим Романов.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
  • Дмитрий Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016 года. Красно-белые стали чемпионами в сезоне-2016/17.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Орлов Геннадий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1766046555
логика у Орлуши, как у 3-летнего ребенка: Каррера после чемпионства в Спартаке нигде ничего не показал, но и Аленичев - тоже ничего и нигде не показал...
Ответить
шахта Заполярная
1766047068
Когда болотный орел так переживает за Спартак, то жди какой то подлянки
Ответить
NewLife
1766047337
Уже не смешно, дебилы.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1766048657
Запасаемся попкорном. Продолжение цирка в свинарне. Гыгыгы
Ответить
Цугундeр
1766050238
Гена мельтешит, как всегда Но я за Аленя. И это- без сарказма.
Ответить
Garrincha58
1766051270
Пусть Семака пригласят и пусть он попробует с ними выиграть золото хотя бы два раза подряд
Ответить
k611
1766057790
Его выгнали, потому что в еврокубках просрал в первом же раунде...
Ответить
_Sasha_
1766063435
В Зенит пусть идёт, 2 шанс его будет.
Ответить
