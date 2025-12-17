В «Краснодаре» эмоционально отреагировали на 4 отбитых пенальти Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала пост по случаю феерической игры Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Матвей – воспитанник «Краснодара».

«Это вообще законно? Матвей Сафонов отбил четыре удара подряд в серии пенальти и выиграл Межконтинентальный кубок с «ПСЖ» 🏆

Поздравляем выпускника нашей клубной Академии с шестым трофеем в составе французского клуба. Мотя – мощь! 💪» – говорится в публикации.