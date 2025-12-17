Канчельскис ответил, провоцировали ли его в Англии из-за гражданства РФ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о своей поездке в Англию.

«В целом очень приятные впечатления от поездки. Приятно, когда тебя узнают, фотографируются с тобой. Очень хорошо встретили.

Никаких провокационных вопросов, никаких разговоров о политике не услышал. Простой народ про политику не говорит, его она не интересует. Ему очень интересен футбол», – заявил тренер брянского «Динамо».