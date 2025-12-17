Губерниев прокомментировал готовящийся трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о переговорах ЦСКА и «Локомотива» по трансферу Дмитрия Баринова.
«Да пусть переходит Баринов в ЦСКА, сколько можно уже эту тему поднимать. Захочет перейти – перейдет, не захочет – не перейдет. Ну, перейдет он в ЦСКА и что теперь, Волга в другую сторону потечет?
Хочется Баринову туда, пусть уходит. Пожелаем ему всяческих удач! Не понимаю ажиотажа вокруг Баринова. «Локомотив» без него слабее не будет», – сказал Губерниев.
- Баринов отказался продлевать контракт с «Локомотивом», срок которого рассчитан до середины 2026 года.
- 29-летний футболист в этом сезоне провел за красно-зеленых 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
- Баринов – воспитанник «Локомотива».
Источник: «ВсеПроСпорт»