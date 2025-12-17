Губерниев прокомментировал готовящийся трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о переговорах ЦСКА и «Локомотива» по трансферу Дмитрия Баринова.

«Да пусть переходит Баринов в ЦСКА, сколько можно уже эту тему поднимать. Захочет перейти – перейдет, не захочет – не перейдет. Ну, перейдет он в ЦСКА и что теперь, Волга в другую сторону потечет?

Хочется Баринову туда, пусть уходит. Пожелаем ему всяческих удач! Не понимаю ажиотажа вокруг Баринова. «Локомотив» без него слабее не будет», – сказал Губерниев.