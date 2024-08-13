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  • Экс-игрок «Зенита» Мейра высказался о будущем Роналду в сборной Португалии

Экс-игрок «Зенита» Мейра высказался о будущем Роналду в сборной Португалии

13 августа 2024, 20:20

Фернанду Мейра не хочет, чтобы Криштиану Роналду ушел из сборной Португалии вслед за Пепе.

Ранее 39-летний нападающий говорил, что закончит карьеру в национальной команде, когда это сделает его экс-одноклубник по «Реалу».

«Я не знаю, завершит ли Криштиану Роналду карьеру в сборной после ухода Пепе.

Я надеюсь, что нет, ведь мы все еще нуждаемся в Роналду в национальной сборной.

Но, конечно, мы будем уважать любое его решение», – сказал Мейра.

  • Роналду на клубном уровне выступает за саудовский «Аль-Наср».
  • Он играет за сборную Португалии с 2003 года.
  • Статистика форварда: 212 матчей, 130 голов, 45 ассистов.

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Источник: ТАСС
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану Мейра Фернанду
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