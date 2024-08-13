Экс-игрок «Зенита» Мейра высказался о будущем Роналду в сборной Португалии

Фернанду Мейра не хочет, чтобы Криштиану Роналду ушел из сборной Португалии вслед за Пепе.

Ранее 39-летний нападающий говорил, что закончит карьеру в национальной команде, когда это сделает его экс-одноклубник по «Реалу».

«Я не знаю, завершит ли Криштиану Роналду карьеру в сборной после ухода Пепе.

Я надеюсь, что нет, ведь мы все еще нуждаемся в Роналду в национальной сборной.

Но, конечно, мы будем уважать любое его решение», – сказал Мейра.