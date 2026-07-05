Мостовой – о провокациях игроков сборной Парагвая: «Я бы не сдержался»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Парагвая.

Французы победили со счетом 1:0 и вышли в 1/4 финала.

Парагвайцы, несмотря на грязную игру, не получили ни одной карточки за 90 минут.

«Парагвай понимал, что он слабее такой Франции. У них была своя тактика: бить, провоцировать, грубить.

Я это не приветствую, а просто объясняю их мотивацию. Но будь я на поле, я бы вскипел, если бы мне так сзади долбанули пару раз. Я бы не сдержался.

Они компенсируют свои недостатки агрессией. Слава богу, что Франция прошла дальше», – сказал Мостовой.

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