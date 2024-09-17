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    Назван клуб, который претендует на Черышева

    Бывший вингер сборной России Денис Черышев может продолжить карьеру в «Ноа». По данным Arménie Football, предложение от армянского клуба является единственным у футболиста. Помешать переходу может вопрос о зарплате игрока.

    • 33-летний Черышев находится в статусе свободного агента после ухода из «Венеции».
    • «Ноа» занимает шестое место в чемпионате Армении с 6 очками после трех матчей.
    • Клуб вышел в общий этап Лиги конференций, но заявка на турнир закрыта до зимы.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: страница Armenie Football в соцсети X

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    17.09.2024 09:46
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    Комментарии (4)
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    Dr Metal
    1726556189
    Да опускаться ниже плинтуса не красиво. Пора уже закончить.
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    Боров мясной
    1726582272
    Кому нужен этот хрусталь. Даже молодой ломался постоянно, а сейчас ничего не может, сломается в первой игре!
    Ответить
    ВетеR
    1726597592
    в Антарктиду к пингвинам этого кривого
    Ответить
    Сергей-Елизаров-google
    1726625290
    Что вы тут раскудахтались как курицы? Нормальный он игрок. А травмы он что специально получает? Дай бог заиграет. Сами ничего не умеете и его на пенсию отправляете. Бездари
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