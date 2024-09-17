Назван клуб, который претендует на Черышева

Бывший вингер сборной России Денис Черышев может продолжить карьеру в «Ноа». По данным Arménie Football, предложение от армянского клуба является единственным у футболиста. Помешать переходу может вопрос о зарплате игрока.

33-летний Черышев находится в статусе свободного агента после ухода из «Венеции».

«Ноа» занимает шестое место в чемпионате Армении с 6 очками после трех матчей.

Клуб вышел в общий этап Лиги конференций, но заявка на турнир закрыта до зимы.

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