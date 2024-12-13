Российская компания может приобрести самый титулованный клуб Армении

Ереванский «Пюник», который был выставлен на продажу в сентябре, может приобрести компания из России. По данным Legalbet, к завершению сделки по покупке армянского клуба близка уральская компания, занимающаяся металлургией.

В сентябре президент «Пюника» Артур Согомонян сообщил о продаже клуба из-за конфликта с руководством Федерации футбола Армении. Функционер приобрeл ереванский клуб в 2017 году. За это время он дважды становился чемпионом Армении.

«Пюник» – самый титулованный футбольный клуб Армении. Он одержал 16 побед в чемпионате, 8 раз становился обладателем Кубка Армении, 10 раз – обладателем Суперкубка страны.

В текущем чемпионате Армении «Пюник» занимает 3-е место с 37 очками после 17 матчей. Отставание от лидера составляет 1 очко.

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