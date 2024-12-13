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    • Российская компания может приобрести самый титулованный клуб Армении

    Российская компания может приобрести самый титулованный клуб Армении

    Ереванский «Пюник», который был выставлен на продажу в сентябре, может приобрести компания из России. По данным Legalbet, к завершению сделки по покупке армянского клуба близка уральская компания, занимающаяся металлургией.

    В сентябре президент «Пюника» Артур Согомонян сообщил о продаже клуба из-за конфликта с руководством Федерации футбола Армении. Функционер приобрeл ереванский клуб в 2017 году. За это время он дважды становился чемпионом Армении.

    • «Пюник» – самый титулованный футбольный клуб Армении. Он одержал 16 побед в чемпионате, 8 раз становился обладателем Кубка Армении, 10 раз – обладателем Суперкубка страны.
    • В текущем чемпионате Армении «Пюник» занимает 3-е место с 37 очками после 17 матчей. Отставание от лидера составляет 1 очко.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    13.12.2024 14:38
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    7:1
    1734090523
    бедный пюнег. этож сколько товарняков с нашими ему тогда предстоит сыграть.
    Ответить
    acor94
    1734090991
    Может быть компания из России купит российский клуб?
    Ответить
    Cleaner
    1734091196
    Судя по ситуации в Армении, покупка ИМЕННО РОССИЙСКОЙ компанией армянского клуба крайне МАЛОВЕРОЯТНА. Ну если в руководстве металлургической компании не сидят откровенные дебилы...
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    serhio80
    1734096526
    Уральская компания не хочет купить Урал, амкар, Томь? Да даже химки?)
    Ответить
    The only one
    1734096970
    Опять вывод бабла за рубеж. Ох, как же на них НКВД пригодилось бы...
    Ответить
    k611
    1734101522
    Зачем? Помогайте развивать детский футбол в России.
    Ответить
    Марк Аврелий!
    1734102426
    ...Отставание от лидера составляет 1 очко.... в Армении это звучит двусмысленно..
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