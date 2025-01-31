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Реакция Юрана на интерес сборной Армении

Сергей Юран прокомментировал информацию об интересе со стороны сборной Армении.

«Мне было бы интересно возглавить сборную Армении по футболу. Я готов рассмотреть такое предложение. Тем более, что уже работал в этой стране. Мне очень понравился Ереван. Я знаю, как там развивается спорт. Считаю, что в составе армянской команды очень хорошие, сильные футболисты, с которыми можно побороться за выход на чемпионат мира.

Более того, в сборной Армении много футболистов из чемпионата России, с которыми я хорошо знаком. В общем, повторюсь, мне было бы интересно. Но мне пока не звонили», – сказал Юран.

  • Весной Юрана уволили из «Пари НН».
  • У сборной Армении впереди отбор ЧМ-2026.
  • В конце 2024 года сборную покинул украинский тренер Александр Петраков.

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Источник: «РБ Спорт»

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