Игнатьев оформил третий дубль за сезон и вернулся в лидеры гонки бомбардиров чемпионата Армении

Российский нападающий «Урарту» Иван Игнатьев сделал дубль в гостевом матче 18-го тура чемпионата Армении с «Гандзасаром». Его команда одержала победу со счетом 4:0.

Игнатьев забил второй и третий голы «Урарту» на 73-й и 79-й минутах.

Россиянин довел число своих мячей в турнире до 12 и вернулся на первое место в списке бомбардиров. Он опередил Юсуфа Отубанджо из «Пюника», у которого 11 голов.

Для Игнатьева это уже третий дубль в нынешнем сезоне.

25-летний Игнатьев ранее выступал в РПЛ за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».

Во второй половине прошлого сезона он играл за сербский «Железничар» (Панчево).

«Урарту», который возглавляет россиянин Дмитрий Гунько, лидирует в чемпионате Армении с 35 очками после 17 сыгранных встреч, но по потерянным очкам его опережают «Арарат-Армения» (35 очков, 16 матчей), «Ноа» (31, 13) и «Пюник» (31, 15).

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE