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  • Игнатьев оформил третий дубль за сезон и вернулся в лидеры гонки бомбардиров чемпионата Армении

Игнатьев оформил третий дубль за сезон и вернулся в лидеры гонки бомбардиров чемпионата Армении

30 ноября 2024, 18:35
1

Российский нападающий «Урарту» Иван Игнатьев сделал дубль в гостевом матче 18-го тура чемпионата Армении с «Гандзасаром». Его команда одержала победу со счетом 4:0.

Игнатьев забил второй и третий голы «Урарту» на 73-й и 79-й минутах.

Россиянин довел число своих мячей в турнире до 12 и вернулся на первое место в списке бомбардиров. Он опередил Юсуфа Отубанджо из «Пюника», у которого 11 голов.

Для Игнатьева это уже третий дубль в нынешнем сезоне.

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Источник: официальный сайт Премьер-лиги Армении
Армения. Премьер-лига Урарту Гандзасар Игнатьев Иван
Комментарии (1)
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Max-Min-vkontakte
1732998945
Ваня разрывает лигу))) Карпину надо вызывать этого бомбардира)
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