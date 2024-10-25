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    «Урарту» готов принять Мостового на стажировку

    Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько сказал, что в клубе готовы принять на тренерскую стажировку бывшего полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.

    – Главное, чтобы у Александра было желание стажироваться, получать знания. А в остальном – думаю, любой клуб готов его принять. У «Спартака», наверное, были какие-то веские причины отказать. И я проходил стажировку, это обязательный пункт для тренеров, нужно найти клуб, специалиста, открытых для диалога, для общения, для показа тренировочного процесса. Все через это проходили, и Мостовой тоже пройдет, без этого он не получит лицензию.

    – Вы в «Урарту» готовы видеть Мостового?

    – Почему нет? Пусть приезжает к нам. С удовольствием покажем весь тренировочный процесс.

    • «Урарту» лидирует в чемпионате Армении с 26 очками после 11 матчей, но по потерянным очкам его опережает «Арарат-Армения» (21 очко после 9 встреч).
    • Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. Он должен был пройти стажировку в «Спартаке» во время паузы на игры сборных.
    • В начале октября Мостовой был госпитализирован, он перенес операцию по удалению камней в почках.
    • «Спартак» сообщил, что по своей инициативе отменил стажировку экс-игрока сборной России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1729851082
    ...в Царство Урартру он может придти, только Царём Урарту...
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    FRZZ
    1729853344
    Не царское это дело поехать к армянам.
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    BRO_football
    1729854799
    В Испании недавно открылся ЛГБТ футбольный клуб! Пусть Мостовой туда идёт на стажировку
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    Spartak_forv@
    1729856385
    Надо на чердаке дверь закрыть,а то посвистывает уже
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