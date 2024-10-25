«Урарту» готов принять Мостового на стажировку

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько сказал, что в клубе готовы принять на тренерскую стажировку бывшего полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.

– Главное, чтобы у Александра было желание стажироваться, получать знания. А в остальном – думаю, любой клуб готов его принять. У «Спартака», наверное, были какие-то веские причины отказать. И я проходил стажировку, это обязательный пункт для тренеров, нужно найти клуб, специалиста, открытых для диалога, для общения, для показа тренировочного процесса. Все через это проходили, и Мостовой тоже пройдет, без этого он не получит лицензию.

– Вы в «Урарту» готовы видеть Мостового?

– Почему нет? Пусть приезжает к нам. С удовольствием покажем весь тренировочный процесс.