«Урарту» готов принять Мостового на стажировку

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько сказал, что в клубе готовы принять на тренерскую стажировку бывшего полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.
– Главное, чтобы у Александра было желание стажироваться, получать знания. А в остальном – думаю, любой клуб готов его принять. У «Спартака», наверное, были какие-то веские причины отказать. И я проходил стажировку, это обязательный пункт для тренеров, нужно найти клуб, специалиста, открытых для диалога, для общения, для показа тренировочного процесса. Все через это проходили, и Мостовой тоже пройдет, без этого он не получит лицензию.
– Вы в «Урарту» готовы видеть Мостового?
– Почему нет? Пусть приезжает к нам. С удовольствием покажем весь тренировочный процесс.
- «Урарту» лидирует в чемпионате Армении с 26 очками после 11 матчей, но по потерянным очкам его опережает «Арарат-Армения» (21 очко после 9 встреч).
- Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. Он должен был пройти стажировку в «Спартаке» во время паузы на игры сборных.
- В начале октября Мостовой был госпитализирован, он перенес операцию по удалению камней в почках.
- «Спартак» сообщил, что по своей инициативе отменил стажировку экс-игрока сборной России.