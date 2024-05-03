Форвард «Урарту» прояснил ситуацию с отсутствием Глушакова в составе команды

Нападающий «Урарту» Александр Долгов отреагировал на скандальные слухи вокруг Дениса Глушакова.

Российского футболиста якобы убрали из состава из-за приставаний к жене одноклубника.

Сам Глушаков отрицает отстранение, утверждая, что у него травма.

Денис в армянском клубе с 27 февраля. Его контракт рассчитан до лета.

Статистика хавбека: 12 матчей (793 минуты), 1 ассист.

«У нас только закончилась игра, пришли в раздевалку и увидели новости. В команде никто не понимает, откуда такие новости взялись.

Дена уже дня три-четыре, по-моему, нет. Он дернул на тренировке икроножную мышцу и уехал лечиться. Так что это какие-то странные новости», – сказал Долгов.