Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Форвард «Урарту» прояснил ситуацию с отсутствием Глушакова в составе команды

    Форвард «Урарту» прояснил ситуацию с отсутствием Глушакова в составе команды

    Нападающий «Урарту» Александр Долгов отреагировал на скандальные слухи вокруг Дениса Глушакова.

    • Российского футболиста якобы убрали из состава из-за приставаний к жене одноклубника.
    • Сам Глушаков отрицает отстранение, утверждая, что у него травма.
    • Денис в армянском клубе с 27 февраля. Его контракт рассчитан до лета.
    • Статистика хавбека: 12 матчей (793 минуты), 1 ассист.

    «У нас только закончилась игра, пришли в раздевалку и увидели новости. В команде никто не понимает, откуда такие новости взялись.

    Дена уже дня три-четыре, по-моему, нет. Он дернул на тренировке икроножную мышцу и уехал лечиться. Так что это какие-то странные новости», – сказал Долгов.

    Новости по теме
    Казахстанский клуб в 2023 году отказался подписывать Глушакова
    В «Урарту» прокомментировали новость об отстранении Глушакова из-за приставаний к жене одноклубника 11
    Жена Глушакова прокомментировала слухи, что футболист «Урарту» приставал к супруге одноклубника 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2024 23:03
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VPERDIV SPARTAK
    1714767765
    А дыма без огня)
    Ответить
    FCSpartakM
    1714770276
    тип от балды решили вкинуть, с учетом того, что сказали, что банщик в Москве уже, а жена не курсе.
    Ответить
    Алексей З
    1714792800
    Когда источник данной "новости" носит звучную фамилию "Аноним", стоит ли, уважающему себя Бомбардиру, тиражировать это ? Это к опросу о вашей работе. За репутацией надо следить и не уподобляться "жёлтой прессе". Хотя , о чём я...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+