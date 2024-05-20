Глушаков покидает «Урарту»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков объявил об уходе из команды.

«Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из «Урарту». У нас была договоренность до конца сезона.

А что дальше? Время покажет. Зачем загадывать, когда я не знаю, что завтра будет. Еще хочу поиграть. Почему нет? Здоровье есть.

Вы же видели сборы с «Ростовом». Есть показатели. Если не смогу дальше играть, то забью гвоздь в раздевалке, повешу бутсы и скажу всем до свидания. Но сейчас я готов любую дырку на поле закрыть», – сказал Глушаков.