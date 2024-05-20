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    Глушаков покидает «Урарту»

    Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков объявил об уходе из команды.

    «Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из «Урарту». У нас была договоренность до конца сезона.

    А что дальше? Время покажет. Зачем загадывать, когда я не знаю, что завтра будет. Еще хочу поиграть. Почему нет? Здоровье есть.

    Вы же видели сборы с «Ростовом». Есть показатели. Если не смогу дальше играть, то забью гвоздь в раздевалке, повешу бутсы и скажу всем до свидания. Но сейчас я готов любую дырку на поле закрыть», – сказал Глушаков.

    • 3 мая появилась информация, что Глушаков поссорился с одноклубником из-за «романтических отношений» с его женой и был выведен из состава «Урарту».
    • 37-летний полузащитник опроверг слухи и заявил, что не играет из-за травмы икроножной мышцы.
    • Хавбек выступает за «Урарту» с февраля 2024 года. Всего за команду он провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей.
    • «Урарту» занимает 4-е место в чемпионате Армении. Команде осталось провести еще два матча – сегодня против «Вана» в гостях и и 24 мая дома против «Арарата».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии (10)
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    СпорЦмен
    1716195803
    Жалко парня. В футбол не умеет играть, к тому же блондин. Может в порнухе будет сниматься? С названием "Вые*баный ноль". :)))
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    FCSpartakM
    1716197204
    Когда-то Глушаков казался адекватным человеком, но из каждого вью веет его слезами о том, какой он топовый футболер, но все против него
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    Spartak_forv@
    1716208066
    Гол хотел забить…не в те ворота))
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