Тикнизян назвал желаемых тренеров для сборной Армении

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, кого хочет видеть на посту главного тренера сборной Армении.

«Сейчас пошла тенденция на относительно молодых тренеров, которые недавно закончили карьеру футболиста. Тот же Рауль, Ван Перси, Каннаваро.

Опять же, мы не привязываемся к фамилиям, а говорим про модель. Если будет кто-то из этой категории – будет хорошо», – заявил Тикнизян.

Армения провально выступает в Лиге наций.

Они набрали 4 очка в 4 турах в одной группе с Северной Македонией, Латвией и Фарерскими островами.

В октябре из сборной уволили украинского тренера Александра Петракова.

Сообщалось, что Рауль входит в шорт-лист Армянской федерации футбола.

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