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    • В «Урарту» прокомментировали новость об отстранении Глушакова из-за приставаний к жене одноклубника

    В «Урарту» прокомментировали новость об отстранении Глушакова из-за приставаний к жене одноклубника

    Спортивный директор «Урарту» Дмитрий Кудряшов высказался о скандальных слухах вокруг Дениса Глушакова.

    • Российского футболиста якобы убрали из состава из-за приставаний к жене одноклубника.
    • Сам Глушаков отрицает отстранение, утверждая, что у него травма.
    • Денис в армянском клубе с 27 февраля. Его контракт рассчитан до лета.
    • Статистика хавбека: 12 матчей (793 минуты), 1 ассист.

    «С Глушаковым ничего не случилось. Он во время игры на синтетике получил травму и потом на тренировке усугубил ее. У него повреждение икроножной мышцы.

    30 апреля вечером Денис улетел в Москву и должен был сделать МРТ на днях. Никакого конфликта нет и не было – Глушаков получил травму и полетел в Москву на восстановление.

    На данный момент у него надрыв мышцы, так что, думаю, он выпал на три недели минимум», – заявил Кудряшов.

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    Источник: Sport24

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    03.05.2024 20:55
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Октавиус
    1714759795
    Сначала думал, что вброс, но... жена Глушакова: "Денис по-прежнему в Армении, в Москву не возвращался". спортдир "Урарту": "30 апреля вечером Денис улетел в Москву"...мутненькая история получается в стиле Дениски
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    qwertyйцукен
    1714760124
    Прослухали спортдира..Про икроножную мышцу сказал.И ни одного слова, типа ---"слухи о приставаниях Глушакова к жене одноклубника----это ложь...Это навевает подозрения.Гы гы
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    VPERDIV SPARTAK
    1714760909
    Спрятали от греха)
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1714760926
    Не пей самогон Дениска
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    ...уефан
    1714761365
    ...ха-ха! Так он её "того", прямо на синтетике, в кабаке?)...
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    MazaiNN
    1714761833
    Приставал к жене одноклубника и получил травму..
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    mutabor0992
    1714764637
    И одноклубник наступил дине на мошонку.Отсюда и травма.
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