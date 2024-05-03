В «Урарту» прокомментировали новость об отстранении Глушакова из-за приставаний к жене одноклубника

Спортивный директор «Урарту» Дмитрий Кудряшов высказался о скандальных слухах вокруг Дениса Глушакова.

Российского футболиста якобы убрали из состава из-за приставаний к жене одноклубника.

Сам Глушаков отрицает отстранение, утверждая, что у него травма.

Денис в армянском клубе с 27 февраля. Его контракт рассчитан до лета.

Статистика хавбека: 12 матчей (793 минуты), 1 ассист.

«С Глушаковым ничего не случилось. Он во время игры на синтетике получил травму и потом на тренировке усугубил ее. У него повреждение икроножной мышцы.

30 апреля вечером Денис улетел в Москву и должен был сделать МРТ на днях. Никакого конфликта нет и не было – Глушаков получил травму и полетел в Москву на восстановление.

На данный момент у него надрыв мышцы, так что, думаю, он выпал на три недели минимум», – заявил Кудряшов.