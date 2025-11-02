Введите ваш ник на сайте
Тренер Армении отказался от Тикнизяна

Вчера, 17:53
1

Латераля «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна не будет в составе Армении на ноябрьский сбор.

Как сообщил твиттер Armenie Football, это решение главного тренера Армении Егише Меликяна. Его не устраивает игра Наира за «Црвену Звезду».

  • 26-летний Тикнизян минувшим летом перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду» за 1,7 миллиона евро.
  • Футболист сборной Армении провел в этом сезоне 16 матчей за сербский клуб, отметился 1 ассистом.
  • 13 ноября в рамках отбора ЧМ-2026 Армения сыграет с Венгрией, 16 ноября – с Португалией.

Димтрий
1762101724
Тренер Меликян в футболе особа не разбирается. Сборной Армении ничего не светит при нём.
