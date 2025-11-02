Тренер Армении отказался от Тикнизяна

Латераля «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна не будет в составе Армении на ноябрьский сбор.

Как сообщил твиттер Armenie Football, это решение главного тренера Армении Егише Меликяна. Его не устраивает игра Наира за «Црвену Звезду».