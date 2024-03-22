Глушаков: «Я – народный футболист»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков высказался о своей адаптации в Армении.

«У меня в Армении всe хорошо. Спасибо большое! Для меня нет сложности нигде адаптироваться. Я народный футболист, всe нормально (смеeтся)! Пока пауза на сборные – был дома. Сейчас обратно вернулся. До паузы на сборные, выиграли матч и вышли в полуфинал Кубка.

Чемпионат Армении своеобразный по-своему. Каждые четыре дня игра, как в АПЛ. Соображаю, как правильно восстанавливаться и правильно готовиться к матчам. Как функционально правильно себя готовить и набирать физические кондиции. Ты отыграл матч, а у тебя через четыре дня следующий матч. Нужно правильно подготовить организм к матчу. Ты не можешь после игры дать силу или какую-то беговую работу – тебе нужно восстанавливаться», – сказал Глушаков.