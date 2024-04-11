Баста звал в ростовский СКА двух экс-игроков сборной России

Популярный певец Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, рассказал, каких известных футболистов приглашал в ростовский СКА.
«Привязанность Глушакова к Ростову? Это первый большой игрок, которого я пригласил. Мы встретились в ресторане еще в октябре или ноябре.
Я ему сказал: «Ден, время отдать долги СКА Ростов, твоей альма-матер, так скажем». Что он ответил? Он максимально поддержал, сказал, что это классная идея, но хочет понять, что делать со своей карьерой в профессиональном футболе.
С Димой Сычевым разговаривали также. Я позвонил тем, с кем дружу много лет», – заявил Баста.
- СКА отказался от участия во Второй лиге и заявился в Медиалигу из-за финансовых проблем.
- 37-летний Глушаков в феврале перешел в армянский «Урарту».
- 40-летний Сычев сейчас занимает пост президента омского «Иртыша».
- Оба футболиста ранее выступали за сборную России.