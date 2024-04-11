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    • Баста звал в ростовский СКА двух экс-игроков сборной России

    Баста звал в ростовский СКА двух экс-игроков сборной России

    Популярный певец Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, рассказал, каких известных футболистов приглашал в ростовский СКА.

    «Привязанность Глушакова к Ростову? Это первый большой игрок, которого я пригласил. Мы встретились в ресторане еще в октябре или ноябре.

    Я ему сказал: «Ден, время отдать долги СКА Ростов, твоей альма-матер, так скажем». Что он ответил? Он максимально поддержал, сказал, что это классная идея, но хочет понять, что делать со своей карьерой в профессиональном футболе.

    С Димой Сычевым разговаривали также. Я позвонил тем, с кем дружу много лет», – заявил Баста.

    • СКА отказался от участия во Второй лиге и заявился в Медиалигу из-за финансовых проблем.
    • 37-летний Глушаков в феврале перешел в армянский «Урарту».
    • 40-летний Сычев сейчас занимает пост президента омского «Иртыша».
    • Оба футболиста ранее выступали за сборную России.

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    Источник: телеграм-канал «Шугар | Медиафутбол»

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