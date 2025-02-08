Экс-президент «Спартака» оценил переход Игнатьева в алжирскую «Кабилию»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о трансфере нападающего Ивана Игнатьева из армянского «Урарту» в алжирскую «Кабилию».
«Мне кажется, что Алжир поинтереснее Армении, поскольку это страна на берегу Средиземного моря. Всe-таки это бывшая французская колония.
Но многое зависит от места, где команда будет играть. Экзотика – это интересно. Нельзя забывать, что алжирский чемпионат – один из сильнейших в Африке, наравне с Египтом.
Возможно, Игнатьев перешeл в алжирскую команду из-за Циннбауэра, с которым работал в «Локомотиве». Вряд ли селекционеры клуба долго искали Ивана и отсматривали его в Армении, чтобы подписать. Явно этот трансфер состоялся по старым связям», – сказал Червиченко.
- Рыночная стоимость российского форварда – 700 тысяч евро.
- В РПЛ он выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».
- «Кабилия» будет платить Игнатьеву 20 тысяч долларов в месяц, а со следующего сезона – 25 тысяч.