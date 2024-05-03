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    • «Урарту» отстранил Глушакова – он приставал к жене одноклубника

    «Урарту» отстранил Глушакова – он приставал к жене одноклубника

    В «Урарту» приняли решение временно убрать из состава 37-летнего Дениса Глушакова.

    Российского футболиста отстранили из-за конфликта с партнером по команде.

    «Все из-за приставаний Глушакова к жене одноклубника. Конфликт с другим русскоязычным футболистом случился несколько дней назад.

    После одной из прошлых игр ребята из России и Украины собрались вместе в одном из местных ресторанов.

    Во время посиделок у Глушакова случился конфликт с другим игроком «Урарту» из-за «романтических взаимоотношений» Глушака с женой другого футболиста», – сообщил источник.

    • Глушакова убрали из состава по решению главного тренера «Урарту» Дмитрия Гунько.
    • Денис в армянском клубе с 27 февраля. Его контракт рассчитан до лета.
    • Статистика хавбека: 12 матчей (793 минуты), 1 ассист.
    • У Глушакова есть жена – футболистка Ксения Коваленко.

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    Источник: «Мутко против»

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    03.05.2024 18:39
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    Комментарии (4)
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    ВасяК
    1714751977
    Ах Дениска, какой же сукин сын!!!
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    ...уефан
    1714752523
    ...оголодал, паршивец эдакий). Позвонил бы Дзюбе и решили проблему вдвоём...
    Ответить
    Цугундeр
    1714753495
    )) Прости, конечно же, нелепо Кричать тебе на весь троллейбус « барев»..
    Ответить
    СайфуЛлах-Усманов-google
    1714754998
    Да бред полный ... как он может в ресторане прилюдно приставать да ещё и одноклассники с ними... вы хоть сочиняйте по складнее...
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