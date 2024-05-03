«Урарту» отстранил Глушакова – он приставал к жене одноклубника

В «Урарту» приняли решение временно убрать из состава 37-летнего Дениса Глушакова.
Российского футболиста отстранили из-за конфликта с партнером по команде.
«Все из-за приставаний Глушакова к жене одноклубника. Конфликт с другим русскоязычным футболистом случился несколько дней назад.
После одной из прошлых игр ребята из России и Украины собрались вместе в одном из местных ресторанов.
Во время посиделок у Глушакова случился конфликт с другим игроком «Урарту» из-за «романтических взаимоотношений» Глушака с женой другого футболиста», – сообщил источник.
- Глушакова убрали из состава по решению главного тренера «Урарту» Дмитрия Гунько.
- Денис в армянском клубе с 27 февраля. Его контракт рассчитан до лета.
- Статистика хавбека: 12 матчей (793 минуты), 1 ассист.
- У Глушакова есть жена – футболистка Ксения Коваленко.