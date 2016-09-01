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  • Онлайн закрытия трансферного окна. Денисов перешел в «Локомотив», Гарай – в «Валенсию»

Онлайн закрытия трансферного окна. Денисов перешел в «Локомотив», Гарай – в «Валенсию»

Главные состоявшиеся сделки:

  • Джо Харт («Торино», в аренду)
  • Вилфред Бони («Сток Сити», в аренду)
  • Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк (оба – «Анжи»)
  • Эльяким Мангала («Валенсия», в аренду)
  • Маркос Алонсо («Челси»)
  • Хуан Куадрадо («Ювентус», в аренду)
  • Игорь Портнягин («Локомотив»)
  • Давид Луис («Челси»)
  • Игорь Денисов и Борис Ротенберг (оба – «Локомотив»)
  • Иван Новосельцев («Зенит»)
  • Джек Уилшир («Борнмут», в аренду)
  • Марио Балотелли («Ницца»)
  • Ислам Слимани («Лестер»)
  • Эсекьель Гарай («Валенсия»)
  • Мусса Сиссоко («Ньюкасл»)
  • Владимир Гранат и Максим Григорьев (оба – «Ростов»)

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы
Комментарии (25)
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Pro100Kid
1472634543
Ливерпуль Балотелли продаст, сдаст или даром отдаст)
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Pathfinder
1472642795
Продам Балотелли, поношенный, но на ходу.
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anri1703
1472648226
да махеру большое будующее обещали в фифа 14 до 90 раскачивался
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Макс В
1472664753
Редактор хотя бы названия статей читает? Почему Портягин, а не Портнягин?
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serega99
1472668954
Молло возвращается в Крылья Советов! Его контракт выкупили, и он подписал 3-летний контракт с самарской командой по данным официального сайта Крыльев!
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lihindic
1472673998
деньгисов...хаха
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MU-fanatic
1472686518
опечатка в статье!!!!!!!!АЛЯРМ!!!!!!!!!Мусса Сиссоко в скобочках не Нькасл,а Тот!!!
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Strig
1472700549
Денис не нужен питеру...?
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alex-76
1472703906
Поживём,увидим........
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Karpathian
1472717600
Шпалыч Денисова выдрессирует...
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