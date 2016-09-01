Онлайн закрытия трансферного окна. Денисов перешел в «Локомотив», Гарай – в «Валенсию»

Главные состоявшиеся сделки:
- Джо Харт («Торино», в аренду)
- Вилфред Бони («Сток Сити», в аренду)
- Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк (оба – «Анжи»)
- Эльяким Мангала («Валенсия», в аренду)
- Маркос Алонсо («Челси»)
- Хуан Куадрадо («Ювентус», в аренду)
- Игорь Портнягин («Локомотив»)
- Давид Луис («Челси»)
- Игорь Денисов и Борис Ротенберг (оба – «Локомотив»)
- Иван Новосельцев («Зенит»)
- Джек Уилшир («Борнмут», в аренду)
- Марио Балотелли («Ницца»)
- Ислам Слимани («Лестер»)
- Эсекьель Гарай («Валенсия»)
- Мусса Сиссоко («Ньюкасл»)
- Владимир Гранат и Максим Григорьев (оба – «Ростов»)