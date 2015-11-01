Сафонов: «Рубин» сейчас откровенно буксует»

Известный агент Алексей Сафонов считает, что травма нападающего Игоря Портнягина скажется на результате матча «Анжи» – «Рубин». Он прогнозирует ничью в этой встрече со счетом 1:1.

«Рубин» сейчас откровенно буксует. Команда вроде бы неплохо провела поединок с «Краснодаром», но очками так и не разжилась. Плюс клуб из Татарстана лишился Портнягина – лидера атаки, заменить полноценно его пока не получилось», – сказал Сафонов.

Полностью прогноз Алексея Сафонова на текущий тур можно увидеть здесь.